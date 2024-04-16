Об этом 24 Каналу заявил политолог Олег Лисный, отметив, что, если эти законопроекты будут проходить полную процедуру, то это будет не один день. К слову, Майк Джонсон обнародовал предложение о разделении законопроектов 15 апреля.

Смотрите также Трамп "дал добро": политолог предположил план помощи США по Украине

"Не вижу ничего, что связано с геополитикой. Я вижу, что это связано с внутренней политикой в Соединенных Штатах", – сказал политолог.

Мол, что каждый отстаивает свои интересы в пределах одного государства и не обращает внимания на то, что США фактически теряют лидерство в мире.

Когда объединяли эти законопроекты – была одна ситуация, а когда их разъединяют – совсем другая. Мол, нападение Ирана на Израиль "выстрелило" и возмутило информационное поле в Соединенных Штатах Америки. Поэтому политики, которые находятся в предвыборной борьбе, не могут не реагировать на такие новости.

Поэтому снова запускается что-то вроде карусели, которая постоянно крутится. Когда-то спрашивали, что такое "вечный двигатель". Мне кажется, пока что спикер Конгресса хочет, видимо, его изобрести и показать, что он может постоянно искать какие-то варианты, но не достигать цели,

– считает Лисный.

В то же время предполагают, что сейчас есть "окно возможностей", которым может воспользоваться Дональд Трамп, чтобы показать "слабость" президента США Джо Байдена и свою последовательность.

Помощь для Украины от США