Об этом 24 Каналу заявил политолог Олег Лисный, отметив, что, если эти законопроекты будут проходить полную процедуру, то это будет не один день. К слову, Майк Джонсон обнародовал предложение о разделении законопроектов 15 апреля.
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"Не вижу ничего, что связано с геополитикой. Я вижу, что это связано с внутренней политикой в Соединенных Штатах", – сказал политолог.
Мол, что каждый отстаивает свои интересы в пределах одного государства и не обращает внимания на то, что США фактически теряют лидерство в мире.
Когда объединяли эти законопроекты – была одна ситуация, а когда их разъединяют – совсем другая. Мол, нападение Ирана на Израиль "выстрелило" и возмутило информационное поле в Соединенных Штатах Америки. Поэтому политики, которые находятся в предвыборной борьбе, не могут не реагировать на такие новости.
Поэтому снова запускается что-то вроде карусели, которая постоянно крутится. Когда-то спрашивали, что такое "вечный двигатель". Мне кажется, пока что спикер Конгресса хочет, видимо, его изобрести и показать, что он может постоянно искать какие-то варианты, но не достигать цели,
– считает Лисный.
В то же время предполагают, что сейчас есть "окно возможностей", которым может воспользоваться Дональд Трамп, чтобы показать "слабость" президента США Джо Байдена и свою последовательность.
Помощь для Украины от США
- Майк Джонсон представил 4 отдельные законопроекты о помощи Украине, Израилю, Тайваню и финансировании национальной безопасности во время закрытой конференции Палаты представителей Республиканской партии. План заключается в том, чтобы переместить проекты законов под одну процедурную норму. Это позволило бы процесс внесения поправок.
- В Белом доме заявили, что не примут отдельный законопроект о помощи Израилю. Там против отдельного документа, в котором не будет поддержки Украины.
- Владимир Зеленский отметил, что, если США примут законопроект о финпомощи, который не будет предусматривать деньги для Украины, то это будет позором для демократии и мира.
- Глава разведывательного комитета Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер заявил, что вопрос военной помощи для Украины рассмотрят уже на этой неделе. Он добавил, что есть ожидания, что будет подавляющая поддержка среди конгрессменов.