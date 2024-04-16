Политолог Николай Давидюк рассказал 24 Каналу, что ускорение рассмотрения пакета помощи состоялось благодаря давлению Дональда Трампа, который хочет усилить свой президентский авторитет. Также он отметил, что помощь в кредит является достаточно хорошим развитием событий для Украины.

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Была привязка помощи обеим странам

По словам Давидюка, голосование за помощь в Израиле было уместно, когда у них началась война. Потом она перестала быть настолько "популярной" и иметь такую же поддержку, как в начале. Сказать, что война в Израиле нас спасает и благодаря ей мы продвигаем свои вопросы, нельзя.

Эта попытка пакетного голосования наоборот сыграла в минус, потому что демократы привязали Израиль для помощи Украине, а республиканцы привязали границу, чтобы наоборот привязать свои вопросы. И это застряло на полгода,

– отметил политолог.

Сейчас, когда эти вопросы разъединят, по мнению Давидюка, США будет смотреть на Украину и Израиль отдельно. Есть риск, что за Израиль могут проголосовать на замену Украине, тогда это будет заговором против Украины.

Помощь Украине в кредит

По мнению политолога, одна из причин разъединения помощи – передача помощи Израилю просто так, а Украине в кредит. Остается вопрос, сможем ли мы влиять на размеры этой помощи.

Если уж берем в кредит и покупаем, то дайте нам хотя бы определить количество, чтобы мы понимали, что сейчас нам, условно, надо 300 миллиардов долларов. Помощь – это такая вещь, где нельзя указывать, надо благодарить, а когда уже кредит, то у покупателя есть право выбирать,

– прокомментировал Давидюк.

Также он добавил, что помощь в кредит "развязывает руки" Украине, дает дополнительные возможности, которые до этого у нас не было.

Все складывается нормально и на этой неделе должны проголосовать за пакет помощи, Трамп дал добро,

– подчеркнул политолог.

Почему это нужно Трампу

По словам Давидюка, Джонсон был на даче у Трампа, где он получил его согласие на то, чтобы голосовать за этот закон помощи Украине. Если он сейчас не проголосует, это покажет Трампу свою недееспособность.

"Трамп мог заявить о том, чтобы голосовали за помощь Украине, а потом передумать, но тогда это не усиливает его президентские позиции, не усиливает его, как кандидата. Сейчас он может выглядеть достаточно сильно, чтобы говорить, будто, он еще не президент, но спикер уже к нему ездит на совещания и он решает будет помощь, или нет", – добавил политолог.

Передача российских активов Украине

В 4 законопроекте, который связан с национальной безопасностью, говорится о конфискации российских активов для помощи Украине.

Это не менее важно, чем закон о помощи. Если научатся конфисковывать российские деньги, то США разблокирует помощь не только на 60, а на 3000 миллиардов долларов,

– отметил Давидюк.

Помощь от США: коротко