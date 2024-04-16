Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що прискорення розгляду пакета допомоги відбулось завдяки тиску Дональда Трампа, який хоче посилити свій президентський авторитет. Також він зазначив, що допомога в кредит є досить хорошим розвитком подій для України.

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Була прив'язка допомоги обом країнам

За словами Давидюка, голосування за допомогу в Ізраїлі було доречне, коли в них почалась війна. Потім вона перестала бути настільки "популярною" і мати таку саму підтримку, як на початку. Сказати, що війна в Ізраїлі нас рятує та завдяки їй ми просуваємо свої питання, не можна.

Ця спроба пакетного голосування навпаки зіграла в мінус, бо демократи прив’язали Ізраїль для допомоги Україні, а республіканці прив’язали кордон, щоб навпаки прив’язати свої питання. І це застрягло на пів року,

– зазначив політолог.

Зараз, коли ці питання роз’єднають, на думку Давидюка, США буде дивитись на Україну та Ізраїль окремо. Є ризик, що за Ізраїль можуть проголосувати на заміну Україні, тоді це буде змовою проти України.

Допомога Україні в кредит

На думку політолога, одна з причин роз'єднання допомоги – передача допомоги Ізраїлю просто так, а Україні в кредит. Залишається питання, чи зможемо ми впливати на розміри цієї допомоги.

Якщо вже беремо в кредит і купуємо, то дайте нам хоча б визначити кількість, аби ми розуміли, що зараз нам, умовно, треба 300 мільярдів доларів. Допомога – це така річ, де не можна вказувати, треба дякувати, а коли вже кредит, то в покупця є право обирати,

– прокоментував Давидюк.

Також він додав, що допомога в кредит "розв'язує руки" Україні, дає додаткові можливості, які до цього в нас не було.

Все складається нормально і цього тижня мають проголосувати за пакет допомоги, Трамп дав добро,

– підкреслив політолог.

Чому це потрібно Трампу

За словами Давидюка, Джонсон був на дачі в Трампа, де він отримав його згоду на те, щоб голосувати за цей закон допомоги Україні. Якщо він зараз не проголосує, це покаже Трампу свою недієздатність.

"Трамп міг заявити про те, щоб голосували за допомогу Україні, а потім передумати, але тоді це не посилює його президентські позиції, не посилює його, як кандидата. Зараз він може виглядати достатньо сильно, щоб казати, буцімто, він ще не президент, але спікер вже до нього їздить на наради й він вирішує буде допомога, чи ні", – додав політолог.

Передача російських активів Україні

В 4 законопроєкті, який пов'язаний з національною безпекою, мовиться про конфіскацію російських активів для допомоги Україні.

Це не менш важливо, ніж закон про допомогу. Якщо навчаться конфісковувати російські гроші, то США розблокує допомогу не лише на 60, а на 3000 мільярдів доларів,

– зауважив Давидюк.

Допомога від США: коротко