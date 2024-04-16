Про це 24 Каналу заявив політолог Олег Лісний, зауваживши, що, якщо ці законопроєкти проходитимуть повну процедуру, то це буде не один день. До слова, Майк Джонсон оприлюднив пропозицію щодо розділення законопроєктів 15 квітня.

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"Не бачу нічого, що пов'язано з геополітикою. Я бачу, що це пов'язано з внутрішньою політикою у Сполучених Штатах", – сказав політолог.

Мовляв, що кожен відстоює свої інтереси у межах однієї держави й не звертає уваги на те, що США фактично втрачають лідерство у світі.

Коли об'єднували ці законопроєкти – була одна ситуація, а коли їх роз'єднують – зовсім інша. Мовляв, напад Ірану на Ізраїль "вистрілив" і збурив інформаційне поле у Сполучених Штатах Америки. Тому політики, які перебувають у передвиборчій боротьбі, не можуть не реагувати на такі новини.

Тому знову запускається щось таке на кшталт каруселі, яка постійно крутиться. Колись питали, що таке "вічний двигун". Мені здається, поки що спікер Конгресу хоче, мабуть, його винайти й показати, що він може постійно шукати якісь варіанти, але не досягати мети,

– вважає Лісний.

Водночас припускають, що нині є "вікно можливостей", яким може скористатися Дональд Трамп, аби показати "слабкість" президента США Джо Байдена і свою послідовність.

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