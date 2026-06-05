Волонтер и блогер Николай Осиченко объяснил 24 Каналу, что нефтяные загрязнения являются далеко не единственной проблемой для тех, кто рискнет туда отправиться.

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Почему россияне не спешат на отдых в Крым?

Многие сейчас вспоминают, как же классно было до 2022 года, и думают, зачем мы вот это набросились на украинцев. Но нас уже просто не остановить. Даже если выйдет Путин и скажет: "Слушайте, ладно, давайте мы все остановим", а мы скажем: "Подожди, в смысле, все? У нас еще столько целей",

– сказал Осиченко.

Отдыхающие в соцсетях жалуются, что ситуация с мазутом в Крыму только ухудшается. Если в прошлом году загрязнение было локальное, то сейчас нет пляжей без него и оттуда невозможно уйти чистыми. Люди купаются в море на свой страх и риск.

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"Курортного сезона в Крыму не будет, а без него не будет бизнеса для всех людей, которые там. Я там жил год в 2000-м. Летом это шик и блеск. Осень, зима, весна, люди живут с того, что они заработали летом. То есть не ясно, что там дальше будет? Я бы на их месте придумал о том, как из мазута делать топливо", – подчеркнул эксперт.

Однако есть некоторые россияне, которые кричат, что они поедут отдыхать несмотря ни на что. Осиченко прогнозирует, что их оптимизм закончится где-то в районе Мангуша, когда они осознают, что нет бензина, а вокруг только выгоревшие военные авто.

Что еще известно о ситуации в Крыму?

Благодаря активизации украинских дронов под постоянными ударами оказалась вся логистическая сеть оккупантов на юге на подступах к Крыму, включая ключевые автодороги для подвоза техники, горючего и боеприпасов. Масштабы потерь врага в транспортных средствах выросли почти вдвое – от прежних 200 – 250 единиц до 500 автомобилей в сутки согласно сводке Генштаба.

Неспособность России защитить эти логистические маршруты ставит под угрозу дальнейшее содержание и снабжение их военных группировок на южном фронте и в оккупированном Крыму.