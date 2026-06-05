Волонтер і блогер Микола Осиченко пояснив 24 Каналу, що нафтові забруднення є далеко не єдиною проблемою для тих, хто ризикне туди вирушити.

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Чому росіяни не поспішають на відпочинок до Криму?

Багато хто зараз згадує, як же класно було до 2022 року, і думають, навіщо ми ось це накинулися на українців. Але нас вже просто не зупинити. Навіть якщо вийде Путін і скаже: "Слухайте, гаразд, давайте ми все зупинемо", а ми скажемо: "Зачекай, у сенсі, все? У нас ще стільки цілей",

– сказав Осиченко.

Відпочивальники в соцмережах скаржаться, що ситуація з мазутом у Криму лише погіршується. Якщо минулого року забруднення було локальне, то зараз немає пляжів без нього і звідти неможливо піти чистими. Люди купаються в морі на свій страх і ризик.

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"Курортного сезону в Криму не буде, а без нього не буде бізнесу для всіх людей, які там. Я там жив рік у 2000-му. Влітку це шик і блиск. Осінь, зима, весна, люди живуть з того, що вони заробили влітку. Тобто не ясно, що там далі буде? Я б на їхньому місці придумав про то, як з мазуту робити паливо", – наголосив експерт.

Однак є деякі росіяни, які кричать, що вони поїдуть відпочивати попри все. Осиченко прогнозує, що їх оптимізм закінчиться десь в районі Мангуша, коли вони усвідомлять, що немає бензину, а навколо лише вигорілі військові авто.

Що ще відомо про ситуацію в Криму?

Завдяки активізації українських дронів під постійними ударами опинилася вся логістична мережа окупантів на півдні на підступах до Криму, включаючи ключові автошляхи для підвезення техніки, пального й боєприпасів. Масштаби втрат ворога у транспортних засобах зросли майже вдвічі – від колишніх 200 – 250 одиниць до 500 автівок на добу згідно зі зведенням Генштабу.

Нездатність Росії захистити ці логістичні маршрути ставить під загрозу подальше утримання та постачання їх військових угрупувань на південному фронті й в окупованому Криму.