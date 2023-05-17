Отпуск у моря без риска подорваться на мине: в Одессе будут создавать места для отдыха

Военные предоставили местным властям Одессы рекомендации по созданию мест отдыха. В частности, отсутствие массовых скоплений людей, а также создание безопасных от мин зон и укрытий.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, толпы в этой зоне неуместны

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В Одессе создадут места для отдыха

По словам Гуменюк, понятно, что людям захочется отдыха и оздоровления.

Именно поэтому нами проведена коммуникация с органами местной власти для того, чтобы изучить возможность организации безопасных зон для отдыха с учетом минной опасности, с учетом возможности укрытия от ракетной опасности, с учетом скопления людей,

– отметила руководитель пресс-центра.

Она добавила, что альтернативные места для отдыха можно создавать только с учетом рекомендаций безопасности. Окончательное решение будут принимать местные власти.

Они же должны будут обеспечивать контроль соблюдения установленных правил. К этому по решению местной администрации могут привлекать правоохранителей.

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Море остается заминированным

Гуменюк отметила, что необходимо обеспечить безопасность купания. Речь идет об исключении столкновения с опасностью из моря – морскими минами.

Для этого нужно приложить дополнительные усилия. Если говорить о посещении пляжей, оно должно быть взвешенным для того, чтобы не создавать таких скоплений людей, которые не смогут быть обеспечены укрытиями безопасности или не будут создавать той толпы, которая может возникнуть во время экстренной эвакуации,

– объяснила руководитель пресс-центра.

Она подчеркнула, что море остается заминированным. Несмотря на то, что россияне отодвинулись с позиций в море, они могут прибегнуть к диверсионным провокациям и осуществлять ракетные удары, которые часто приходятся в рекреационную зону Одесчины.