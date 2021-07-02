Отец нового главы "Борисполя" работал ректором в ДНР, – СМИ

Мининфраструктуры объявило, что новым гендиректором аэропорта “Борисполь” станет Алексей Дубревский. Отец нового руководителя Юрий Дубревский остался в Донецке после начала войны. Кроме того, после оккупации он возглавлял Донецкий институт физической культуры и спорта.

Об этом сообщил политический эксперт Валерий Клочок в эфире телеканала “Прямой“.

Отец Дубревского работал в институте физического воспитания в оккупированном Донецке. Заведение сейчас под контролем так называемой ДНР. После того, как РФ оккупировала восток, он еще и работал ректором,

– сообщил эксперт.

Он добавил, что Алексей Дубревский человек из окружения олигарха Рината Ахметова.

“Новый министр инфраструктуры Кубраков пролоббировал на должность гендиректора аэропорта "Борисполь" человека Ахметова. В 2012-2014 он работал коммерческим директором контролируемого соратником Януковича Б. Колесниковым Донецкого аэропорта. Родная сестра жены Дубревского Лебедева – директора по капитальному строительству “Запорожстали”, который принадлежит “Метинвесту” Рината Ахметова”, – пояснил он.

Отец работал в университете под оккупантами

Портал "Дій – Запоріжжя" писал, что отец Алексея Дубревского Юрий Дубревский после начала войны остался на оккупированной территории и возглавлял Донецкий институт физической культуры и спорта.

Сейчас он заведующий кафедрой циклических видов спорта так называемого "Донецкого национального университета". Напомним, что после начала войны украинский университет переехал в Винницу и получил название Донецкий национальный университет имени Стуса. Часть преподавателей и студентов осталась в Донецке под наблюдением оккупантов.

Что известно об Алексее Дубревском