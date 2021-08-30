Отец покалеченного ребенка из Черкасс назвал пытки фейком соцсетей

Отец 7-летнего мальчика, которого спасают медики, назвал фейком информацию о том, что ребенка якобы пытали. В то же время правоохранители уже объявили бабушке о подозрении.

Родители убеждены, что с их сыном произошел несчастный случай. Кроме того, они заявили: информация о жутких травмах мальчика, которая распространяется в сети, якобы не соответствует действительности.

Заметьте Появились фото дома в Черкассах, где якобы издевались над 6-летним мальчиком

Медики борются за жизнь ребенка. У мальчика – тяжелая черепно-мозговая травма, оторванные губы и часть полового органа. Кроме того, на теле ребенка обнаружили многочисленные пролежни.

Депутат облсовета Олег Петренко охарактеризовал этот инцидент так: "ад существует. И я сейчас не о метафизическом явлении".

В областной детской больнице после нечеловеческих пыток и травм медики пытаются спасти жизнь мальчика 2014 года рождения. Шансов мало,

– заявил политик.

Бабушка говорит о несчастном случае