Отец с сыновьями бок о бок уничтожают российских оккупантов в рядах ВСУ

Украинцы встают на защиту своей страны целыми семьями. Родители и сыновья защищают нашу землю бок о бок.

Отец с сыновьями уничтожают кафиров в рядах ВСУ

Один из таких примеров приведен в Министерстве обороны Украины. Отец с сыновьями уничтожает российских захватчиков в рядах Вооруженных Сил Украины.

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Так, когда началась полномасштабная война России против Украины, братья с позывными "Вьюна" и "Чечен" стали в защиту своей Родины. Отец, узнав, что оба сына на фронте, присоединился к ним – сказал, что не будет отлеживаться.

Сыновья воюют, а я что буду дома отлеживаться? Отцу без сыновей нельзя. Украина – моя Родина. Никакой русской твари не позволено сюда заходить!

– сказал мужчина.

Это один из примеров, когда на фронт отправилась вся семья, чтобы одержать победу и обеспечить нам счастливое будущее.

Потери врага по состоянию на 10 июня

Украинские защитники и защитницы каждый день только и делают, что приближают нашу победу. Они делают это и ликвидируя кафиров и их технику в частности. Так, только за минувшие сутки наши отважные воины уничтожили 200 оккупантов, а на войне против Украины погибли уже 31 900 российских военных. Кроме того, вражеская армия потеряла огромное количество техники: