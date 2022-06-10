Отец с сыновьями бок о бок уничтожают российских оккупантов в рядах ВСУ
Источник:фейсбук Минобороны Украины
Украинцы встают на защиту своей страны целыми семьями. Родители и сыновья защищают нашу землю бок о бок.
Отец с сыновьями уничтожают кафиров в рядах ВСУ
Один из таких примеров приведен в Министерстве обороны Украины. Отец с сыновьями уничтожает российских захватчиков в рядах Вооруженных Сил Украины.
Главное Россияне не имеют успеха в Северодонецке, наступление возле Воздвиженки: основное за 107 день войны
Так, когда началась полномасштабная война России против Украины, братья с позывными "Вьюна" и "Чечен" стали в защиту своей Родины. Отец, узнав, что оба сына на фронте, присоединился к ним – сказал, что не будет отлеживаться.
Сыновья воюют, а я что буду дома отлеживаться? Отцу без сыновей нельзя. Украина – моя Родина. Никакой русской твари не позволено сюда заходить!
– сказал мужчина.
Это один из примеров, когда на фронт отправилась вся семья, чтобы одержать победу и обеспечить нам счастливое будущее.
Потери врага по состоянию на 10 июня
Украинские защитники и защитницы каждый день только и делают, что приближают нашу победу. Они делают это и ликвидируя кафиров и их технику в частности. Так, только за минувшие сутки наши отважные воины уничтожили 200 оккупантов, а на войне против Украины погибли уже 31 900 российских военных. Кроме того, вражеская армия потеряла огромное количество техники:
- танков – 1409 единиц,
- боевых бронированных машин – 3450 единиц,
- артиллерийских систем – 712 единиц,
- РСЗО – 222 единицы,
- средств ПВО – 97 единиц,
- самолетов – 212 единиц,
- вертолетов – 178 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 единицы,
- крылатых ракет – 125 единиц,
- кораблей /катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2438 единиц,
- специальной техники – 54 единицы.
По данным Генерального штаба ВСУ, наибольшие потери враги понесли на Харьковском и Бахмутском направлениях фронта.
При этом в Генштабе подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются на разных направлениях, оценить ситуацию потерь врага точно невозможно.
ВСУ фактически уничтожили целую бригаду россиян
Украинские воины продолжают защищать нашу землю от русских захватчиков. За более чем 3 месяца полномасштабной войны украинские воины фактически уничтожили почти весь личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Речь идет о примерно 800 погибших и около 400 раненых .