Говорит, что перегрелось авто: от отца, который пьяным спровоцировал ДТП в Ужгороде, открестилась УПЦ МП

Вероятно, пьяный священник церкви московского патриархата вызвал аварию в Ужгороде, врезавшись в забор жилого дома в центре. К счастью, все выжили.

Инцидент произошел 2 июня 2024 года. Отец Иоанн (Лях), который был за рулем авто Ford Focus, едва говорил с правоохранителями. Анализируя видео, можно предположить, что он был пьяным, пишет 24 Канал.

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УПЦ МП открестилась от отца

После огласки инцидента на сайте Мукачевской епархии УПЦ МП опубликовали заявление. В частности, там открестились от священника.

Протоиерей Иоанн Лях не является штатным клириком Мукачевской епархии. Пять лет назад, указанный священнослужитель, был почислен за штат без права занимать должность настоятеля любого прихода,

– заявили в УПЦ МП.

Там объяснили, что, ввиду "поведения заштатного священника, который нарушил нормы морали и канонического права" управляющий архиерей Мукачевской епархии запретил проводить богослужения Иоанну Ляху.

Отец Иоанн назвал заявление в отношении него "чудом"

В комментарии изданию "Обозреватель" отец Иоанн с такой же дикцией, как и на видео после аварии, заявил, что у него "просто автомобиль перегрелся, поэтому так получилось", а правоохранители стали к нему придираться и все преувеличили.

Заявление о том, что меня 5 лет назад вывели за штат, стало для меня чудом. Для меня это большое чудо. О том, что меня запретят в служении, мне никто не объяснял, я сам это только что увидел,

– заявил священник.

Отец Иоанн также сказал, что он уже давно второй священник в церкви пророка Ильи в Ужгороде. Именно оттуда он ехал в воскресенье. Относительно своих планов, то заверил, что потихоньку будет служить и в дальнейшем.

"Пойду к владыке, митрополиту Федору Мукачевскому и Ужгородскому, извинюсь, поклонюсь. От него зависит, благословит ли он меня", – говорит отец Иоанн.

Он также рассказал, что:

учился в семинарии в Луганске, где прослужил год и после завершения обучения вернулся домой – на Закарпатье,

родом из Иршавы,

15 лет служил в селе Люта,

потом перевелся в Ужгород.

В селе Люта об отце плохого не говорят. Уверяют, что он не пьянствовал и никогда людям не отказывал.

Видео мы уже видели, для нас это удивительно. Но каждый человек спотыкается. Не надо было его позорить и выставлять все это на всеобщее обозрение, что он пьян и сквернословит, бывает такое. Тем более, что у него несколько лет назад умерла жена, а сын служит, сейчас в отпуске,

– рассказал житель села.

Также в селе рассказали, что когда отец у них служил, то его сын был причастен к уголовному делу, связанной с дракой, однако проходил свидетелем.

Коротко об аварии с участием священника