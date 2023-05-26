СБУ подтвердила российский паспорт у отца заместителя Малюка: как объяснили ситуацию

Журналистам проекта "Схемы" удалось установить, что у отца заместителя Председателя СБУ Сергея Наумюка есть действующий российский паспорт и идентификационный код. Более того, паспорт страны-оккупанта также есть и у его брата.

Это гражданство они получили еще в 2015 году, однако в дальнейшем решили от него отказаться. Однако, как подчеркнули в СБУ, рассмотрение заявлений блокирует сама Россия.

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Рассмотрение заявлений о выходе из гражданства блокирует Россия

В СБУ отметили, что Сергей Наумюк еще перед назначением на должность заместителя Председателя СБУ прошел все необходимые проверки, определенные законодательством. Во время них изучалась и информация о его родственниках и семье.

Близкие родственники Сергея Наумюка граждане Украины, в то же время о наличии у его отца и брата паспортов российской федерации Сергей Наумюк сообщал ранее,

– подчеркнули в СБУ.

Гражданство страны-террористки мужчины получили после начала войны и оккупации Луганска, где они проживали. Однако в СБУ отметили, что после выезда из временно оккупированного города решили отказаться от гражданства России. Для этого были поданы соответствующие заявления.

Они выступают против действий России, начавшей полномасштабную войну в Украине,

– отметили в Службе безопасности Украины.

Пока и отец Сергея Наумюка, и его брат находятся в США. Именно там они ожидают отмены гражданства страны-оккупанта. Однако рассмотрение их заявлений сознательно блокируется со стороны уполномоченных органов России.

Российские паспорта получили еще в 2015 году

Журналисты "Схем" отметили, что российский паспорт Анатолий Наумюк, отец Сергея Наумюка, получил в 2015 году. При этом, согласно документу, тогда он подал заявление для "приобретения гражданства Российской Федерации".

Наумюк сначала это отрицал (наличие российского гражданства у родственников – 24 Канал), но затем во время собеседования на добропорядочность признал, что его отец и брат получили российские паспорта "по бытовым причинам" в 2015-м году, но позже якобы от них отказались,

– отметили в проекте "Схемы".

Сам Сергей Наумюк отмечал, что после оккупации Луганской области его родственники сначала не хотели покидать родной город и не шли на сотрудничество с захватчиками. Впоследствии с 2015 по 2017 годы его брат работал в Москве, откуда переехал в США.

После начала полномасштабного вторжения туда перебрались также родители Сергея Наумюка, где и подали документы в консульство России, чтобы выйти из гражданства страны-оккупанта.