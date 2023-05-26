Це громадянство вони отримали ще у 2015 році, однак надалі від нього вирішили відмовитися. Проте, як підкреслили в СБУ, розгляд їхніх заяв блокує сама Росія.

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Розгляд заяв щодо виходу з громадянства блокує Росія

В СБУ зазначили, що Сергій Наумюк ще перед призначенням на посаду заступника Голови СБУ пройшов усі необхідні перевірки, які визначені законодавством. Під час них вивчалася й інформація щодо його родичів та сім'ї.

Близькі родичі Сергія Наумюка є громадянами України, водночас про наявність у його батька та брата паспортів російської федерації Сергій Наумюк повідомляв раніше,

– підкреслили в СБУ.

Громадянство країни-терористки чоловіки отримали після початку війни та окупації Луганська, де вони проживали. Однак в СБУ зазначили, що після виїзду з тимчасово окупованого міста вони вирішили відмовитися від громадянства Росії. Для цього були подані відповідні заяви.

Вони виступають проти дій Росії, яка розпочала повномасштабну війну в Україні,

– зазначили в Службі безпеки України.

Наразі й батько Сергія Наумюка, і його брат перебувають у США. Саме там вони очікують на скасування громадянства країни-окупантки. Проте розгляд їхніх заяв наразі свідомо блокується з боку уповноважених органів Росії.

Російські паспорти отримали ще у 2015 році

Журналісти "Схем" зазначили, що російський паспорт Анатолій Наумюк, батько Сергія Наумюка, отримав у 2015 році. При цьому, відповідно до документа, тоді він подав заяву задля "набуття громадянства Російської Федерації".

Наумюк спочатку це заперечував (наявність російського громадянства у родичів – 24 Канал), але потім під час співбесіди на доброчесність визнав, що його батько й брат отримали російські паспорти "з побутових причин" у 2015-му році, але пізніше нібито від них відмовились,

– зазначили у проєкті "Схеми".

Сам Сергій Наумюк зазначав, що після окупації Луганщини його родичі спершу не хотіли покидати рідне місто та не йшли на співпрацю з загарбниками. Згодом, з 2015 по 2017 роки, його брат працював у Москві, звідки переїхав до США.

Після початку повномасштабного вторгнення туди ж перебралися також батьки Сергія Наумюка, де й подали документи у консульство Росії, аби вийти з громадянства країни-окупантки.