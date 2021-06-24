Он изменился, – отец Зеленского о том, постарел ли его сын за время президентства

Отец Владимира Зеленского Александр признал, что его сын за годы президентства очень изменился. Он согласился, что президент Украины "постарел".

Разговор Александра Зеленского с журналистами состоялся накануне большого интервью украинского лидера.

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Во время разговора отец посоветовал журналистке не подбирать слова и признал, что его сын действительно изменился.

Разговор отца Зеленского с журналисткой

Наталья Мосейчук: А вы заметили как он постарел?

Александр Зеленский: Да, изменился.

Н.М.: Вы называете это "изменился"?

А.З.: Я не хочу подбирать какой-то синоним, поэтому просто изменился.

Н.М.: Я очень грубо сказала, да? Вас это ранило как отца?

А.З.: Да ну, Боже мой. Чем проще, тем лучше. Игра слов не решает никакой проблемы. Важен смысл. Он изменился так, как вы сказали, наверное.

Сам Владимир Зеленский согласился с мнением отца и заверил, что не обиделся.

Вы сказали правду,

– добавил Зеленский.

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Заметим, что еще в начале президентской карьеры Владимира Зеленского его родители были против политических амбиций сына. Зеленский-старший тяжело воспринимает критику в адрес сына.