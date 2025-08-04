Во Львове в гостинице "Власта" 4 августа вспыхнул пожар. К сожалению, не обошлось без пострадавших, а предварительная причина возгорания - взрыв в одном из номеров.

24 Канал собрал всю информацию о пожаре во "Власти", известную на данный момент.

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Что известно о пожаре в гостинице "Власта"?