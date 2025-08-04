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24 Канал Новости Украины Был взрыв, пострадали люди: все, что известно о пожаре в гостинице "Власта" во Львове
4 августа, 16:32
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Был взрыв, пострадали люди: все, что известно о пожаре в гостинице "Власта" во Львове

София Рожик

Во Львове в гостинице "Власта" 4 августа вспыхнул пожар. К сожалению, не обошлось без пострадавших, а предварительная причина возгорания - взрыв в одном из номеров.

24 Канал собрал всю информацию о пожаре во "Власти", известную на данный момент.

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Что известно о пожаре в гостинице "Власта"?

 

 

16:27, 04 августа

По словам жителей отеля, был слышен взрыв, прозвучавший на 9 этаже в комнате одного из жителей, после чего и возник пожар.

16:26, 04 августа

Каково состояние пострадавших?

Как уточнили в Первом медицинском объединении Львова, именно в их больницы поступило двое пациентов.

Так, 25-летний пострадавший находится в центре термической травмы больницы святого Луки: он имеет ожоги 16% поверхности тела, а также дыхательных путей. Состояние мужчины – стабильное.

В больницу святого Пантелеймона поступила женщина с отравлением угарным газом, ее состояние тоже стабильное.

Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

15:47, 04 августа

15:46, 04 августа

В ГСЧС рассказали о сложностях тушения пожара

На момент прибытия пожарных помещения здания уже были очень задымлены, с верхних этажей выбивался черный густой дым.

Такие условия затрудняли поиск очага возгорания и эвакуацию людей.

Спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Из задымленного здания пожарные вывели на свежий воздух 11 человек, в спасательных устройствах. 6 человек госпитализировали в медицинские учреждения Львова,
– рассказали в ГСЧС.

15:05, 04 августа

Житель "Власти" рассказал о пожаре в гостинице

Житель отеля господин Иван рассказал, что проживал на 11 этаже, а дым заметил на 9.

Горелым таким, проводом воняло. Я спустился на рецепцию и сказал им, что дым. А обратно меня уже не пустили,
– поделился он.

В номере осталась женщина-инвалид и внук.

"Я начал просить, чтобы вывели, потому что не пускают. Слава Богу, что спасли", – добавил мужчина.

14:04, 04 августа

Известна предварительная причина возгорания

Предварительно в номере мужчины, который получил сильные ожоги, произошел взрыв.

Причины взрыва пока не установлены. На месте работает следственно-оперативная группа,
– указали во Львовском городском совете.

14:01, 04 августа

Пострадали 6 человек

На момент пожара в здании находились люди. Всех жителей и работников эвакуировали. Известно о 6 пострадавших, в том числе 2 детей. Один человек получил сильные ожоги.

Пострадавшие – это взрослые в возрасте от 25 до 62 лет, а несовершеннолетние – 14-летние братья.

Сообщалось, что пострадавших забирала скорая помощь. Те, кто оставался в отеле в момент пожара выходили на балконы, чтобы спастись от дыма и огня.

Угрозы их жизни нет.

13:27, 04 августа

Представитель ГУ ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев рассказал:

О причинах пожара трудно говорить, поскольку там достаточно высокая температура. После этого осмотрят помещение специалисты и установят точную причину возгорания.

Возгорание возникло в одном из номеров. Также сгорели соседние комнаты и повреждены верхние этажи.

К тушению пожара привлекли 70 спасателей и 11 единиц техники.

13:25, 04 августа

По состоянию на 13:20 пожар полностью ликвидирован.

12:50, 04 августа

В обед 4 августа в гостинице "Власта" на улице Клепаривская, 30 произошло возгорание.

В ГСЧС сообщили 24 Каналу, что пожар был зафиксирован на 9 этаже здания.