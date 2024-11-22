Действительно ли на Харьковщине присутствуют военные из КНДР: в ОТГ дали ответ

Военные заявили, что информация о присутствии военнослужащих КНДР на территории Харьковской области не соответствует действительности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление оперативно-тактической группировки "Харьков". Отмечается, что оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела.

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В ОТГ "Харьков" опровергли заявление о военных КНДР

В ОТГ "Харьков" объяснили, что человек, который стал первоисточником информации о военных КНДР, не является официальным спикером группировки и комментировал оперативную обстановку за пределами своей компетенции.

Призываем представителей СМИ и общественность оперировать сообщениями, которые обнародованы на официальных каналах коммуникации Вооруженных Сил Украины,

– говорится в сообщении.

Военные также отметили, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск.

Напомним, днем 22 ноября командир сводного подразделения 153 ОМБр Назарий Кишак заявил, что военнослужащих из Северной Кореи заметили на Харьковском направлении. В то же время он отметил, что не может разглашать информацию о возможном количестве военных из КНДР.