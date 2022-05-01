Отговорка для журналистов, – Рубин о том, почему США не вводят санкции против любовницы Путина
В The Wall Street Journal появилась информация, что вроде бы Вашингтон не вводит санкции против Алины Кабаевой, поскольку боится более агрессивного поведения Путина. Однако, вероятно, причина заключается в другом.
Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист-расследователь Михаил Рубин. Он отметил, что не понимает такую логику американцев.
К теме К Кабаевой США не применили санкции, потому что опасаются агрессивной реакции Путина, – WSJ
Только отговорка
"В самом деле, мне кажется, что это какая-то специальная отговорка для журналистов, поскольку никакого здравого смысла в этом нет. Если только у разведки США нет каких-то невероятных данных", – отметил Рубин.
Журналист напомнил, что против других членов семьи президента России и всего его окружения ввели санкции. Впрочем, почему-то в Белом доме решили, что против дочерей президента можно применить ограничения, а против женщины, считающейся его женой, подругой, любовницей или бывшей – не обязательно.
Вероятная версия
По словам Рубина, связи между Марией Воронцовой, Екатериной Тихоновой и Владимиром Путиным (родными дочерьми президента России) более-менее всем очевидны. Впрочем, с Кабаевой, вероятно, сложнее.
Я могу ошибаться, однако, вероятно, в США просто не имеют достаточно доказательств их связи (Путина и Кабаевой – 24 канал). Возможно, через какую-то внутреннюю бюрократию им нужно дать веские доказательства этому. Существовали ли они до сих пор? Нет, их не было,
– предположил Рубин.
По его мнению, такая осторожная позиция Соединенных Штатов Америки в отношении Алины Кабаевой лишь показывает Путину слабость. Поскольку любые попытки прогибаться, Кремль воспринимает именно так.
Журналист рассказал, почему против любовницы Путина не вводят санкции: смотрите видео
Что известно об Алине Кабаеве
- Российские и иностранные СМИ уже много лет считают бывшую гимнастку Алину Кабаеву не только сексуальной партнершей Путина, но и матерью его детей. По их информации, первенца от Путина Кабаева родила в 2008 году, а в 2015 году – двойню.
- Кабаева опровергает все сообщения об отношениях с президентом России, а также тщательно скрывает свою личную жизнь. Роман также отрицает и Владимир Путин.
- Любовницу Путина подозревают в том, что она скрыла значительное состояние Путина за рубежом. Поэтому она продолжает оставаться потенциальной мишенью для санкций.
- Из-за наложения ограничений Западом на ближайшее окружение Путина Кремль начал удалять информацию о Кабаевой. Так там решили перестраховаться.