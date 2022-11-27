Не так, как в Харьковской области: почему россияне отходили из Херсона организованно

По сообщению украинских военных, оккупанты более организованно отходили из Херсонской области, чем раньше из Харьковщины. Это действительно так, ведь россияне заранее готовились к своему бегству.

Об этом 24 каналу рассказал журналист "Донбасс. Реалии" Ярослав Кречко. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что оккупанты оставили на Херсонщине меньше трофейной техники.

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Он отметил, что российские войска начали подготовку к отступлению еще задолго до того, как министр обороны Шойгу и командующий Суровикин вроде бы отдали приказ оставить оккупационным войскам правый берег Днепра на Херсонщине.

Это произошло не через два – три дня. Отступление продолжалось методично. По свидетельству военных и местных жителей, россияне ушли с базы на въезде в Херсон, которую занимали с первых дней оккупации, еще 1 ноября,

– рассказал журналист.

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По его мнению, россиянам было настолько сложно снабжать свою группировку боеприпасами, зимней формой и всем прочим, что они вынуждены были уйти.

"Но не нужно забывать, что оккупанты отошли не просто так – их заставили это сделать именно украинские военные", – подчеркнул Кречко.

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