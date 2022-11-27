Не так, как в Харьковской области: почему россияне отходили из Херсона организованно
По сообщению украинских военных, оккупанты более организованно отходили из Херсонской области, чем раньше из Харьковщины. Это действительно так, ведь россияне заранее готовились к своему бегству.
Об этом 24 каналу рассказал журналист "Донбасс. Реалии" Ярослав Кречко. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что оккупанты оставили на Херсонщине меньше трофейной техники.
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Он отметил, что российские войска начали подготовку к отступлению еще задолго до того, как министр обороны Шойгу и командующий Суровикин вроде бы отдали приказ оставить оккупационным войскам правый берег Днепра на Херсонщине.
Это произошло не через два – три дня. Отступление продолжалось методично. По свидетельству военных и местных жителей, россияне ушли с базы на въезде в Херсон, которую занимали с первых дней оккупации, еще 1 ноября,
– рассказал журналист.
ВСУ заставило россиян уйти
По его мнению, россиянам было настолько сложно снабжать свою группировку боеприпасами, зимней формой и всем прочим, что они вынуждены были уйти.
"Но не нужно забывать, что оккупанты отошли не просто так – их заставили это сделать именно украинские военные", – подчеркнул Кречко.
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Ситуация в Херсонской области: последние новости
- После потери Херсона Россия начала беспощадно обстреливать этот украинский город. Оккупанты целенаправленно наносят удары по жилым кварталам и гражданским объектам, в результате чего погибли уже 17 человек. Советник председателя ОПУ Алексей Арестович отметил, что украинская сторона отвечает врагу и сейчас между правым и левым берегом Херсонщины, между ВСУ и оккупационными войсками, продолжаются артиллерийские дуэли.
- В недавно освобожденный от российских захватчиков Херсон постепенно возвращают свет. Сначала подключают критическую инфраструктуру, после – дома местных жителей. Над возвращением света в Херсон круглосуточно работала огромная команда: спасатели, полиция, электрики со всей Украины, руководители Херсонской и Николаевской ОВА.
- Оккупанты на Левом берегу Днепра располагаются в населенных пунктах, занимают здания, в том числе сельсоветы, школы, церкви, а также частные дома, откуда выгоняют людей. Главное препятствие для ВСУ на левом берегу Херсонщины – это первая линия обороны вдоль Днепра, уже дальше – только охрана коммуникаций, нет анонсированных 3 линий обороны.