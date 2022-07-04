Отход ВСУ от Лисичанска не повлияет на поставку оружия от Запада, – военный аналитик

Украинские защитники были вынуждены отойти из Лисичанска во избежание значительных потерь. Эксперты считают, что эти изменения на линии фронта не повлияют на решение Запада по поставкам вооружения.

Об этом 24 каналу рассказал военный аналитик Денис Попович. Он говорит, что активизация западной помощи связана не с линией фронта.

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По его словам, это больше связано с военными преступлениями оккупантов, в частности в Буче, Кременчуге и т.д., к сожалению, такой связи нет с боевыми действиями на фронте.

Денис Попович подчеркнул, что все решения уже приняты, вооруженная помощь постепенно к нам поступает. Об этом свидетельствуют и поставки HIMARS и NASAMS.

Я не думаю, что отход от Лисичанска каким-то образом будет влиять на поставки западного оружия. Это отступление было обусловлено ситуацией на фронте, ведь город мог оказаться в окружении,

– объяснил эксперт.

Попович говорит, что для сохранения жизни войск решили принять решение об отводе сил из Лисичанска.

Денис Попович об отходе ВСУ из Личисанска и западном оружии: видео



Уход ВСУ из Лисичанска: что известно

3 июля Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что наши защитники отошли от Лисичанска. Командование приняло непростое решение для того, чтобы сохранить жизнь украинских воинов.

Ведь там российские оккупанты имели преимущество в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил героев за правильное решение. Он подчеркнул, что ВСУ обязательно вернутся в город и выгонят из него российских оккупантов.

Институт изучения войны выяснил, что действиями оккупантов в районе Лисичанска руководили сразу 2 российских генерала – Александр Лапин и Сергей Суровикин. Очевидно, это было важно президенту России Владимиру Путину.

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