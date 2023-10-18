Посол опроверг: откуда появилась информация об отказе Израиля в визите Зеленского

Президент Украины призвал мировых лидеров посетить Израиль и показать израильтянам поддержку. После этого заявления появилась информация, что Владимир Зеленский хотел посетить страну, которая борется с террористами ХАМАС, но ему будто бы вежливо отказали.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок объяснил 24 Каналу, кто и зачем совершил этот информационный вброс. Отметим, что посол Украины в Израиле опроверг заявление о том, что Владимиру Зеленскому якобы отказали в визите в Израиль.

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"Это очень просто объясняется. В свое время Зеленский сделал заявление, что хотел бы посетить Израиль. Совершенно нормальная позиция. Конечно, этого не могла не заметить российская сторона", – сказал Клочок.

Кто и для чего распространил ИПСО о якобы отказе Зеленскому в визите в Израиль: смотрите видео

Есть все предпосылки для ИПСО

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" предположил, что этот сигнал могла распространить Россия. Тем более, что так называемый "отказ Зеленскому" хорошо ложится в канву непростых визитов в Израиль, в том числе президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, канцлера Германии Олафа Шольца и телефонного звонка президента вражеской страны Владимира Путина к премьер-министру Израиля Беньямина Нетаньяху.

Мол, Путин позвонил по телефону Нетаньяху и якобы порекомендовал не принимать Зеленского. Политический момент здесь присутствовал, были все предпосылки для того, чтобы запустить ИПСО,

– отметил Клочок.

Сейчас эта тема подогревается СМИ, не исключено, что этим занимаются также пророссийские политические силы в Израиле. Распространение таких фейков очень выгодно для страны-агрессора.

Впрочем, эту ситуацию четко объяснили в украинском МИДе – вопрос о визите Зеленского в Израиль на официальном уровне между странами не рассматривался. Соответственно, никакого отказа не было.

"На любой ИПСО будет конкретный ответ. И это очень хорошо, что США демонстрируют свою поддержку и вся мифология по поводу отказа Зеленского разрушается", – подытожил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Что известно об инциденте по поводу визита Зеленского в Израиль