Зрада или победа: что означает отказ от летнего времени

Интересно, если Верховная Рада примет закон, что надо пользоваться солнцезащитным кремом, то большинство пользователей фейсбука выйдут и сгорят на солнце, чтобы доказать, что депутаты предатели?

ЕС и США также откажутся от перехода

Верховная Рада, наконец, приняла закон, который отменяет переход на летнее время.

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Почему наконец? Ну, потому что этот переход уже давно стал атавизмом. Его придумали 100 лет назад, мотивируя тем, что это может помочь экономить электроэнергию. Но это произошло совсем в другом мире. В мире индустриальном.

В современном мире информационных технологий, в современном постиндустриальном обществе, нет никаких исследований, которые бы указывали, что это помогает что-то там экономить. Просто нет.

А какие исследования есть? А есть куча исследований ученых, которые подтверждают, что переход с зимнего времени на летнее и обратно – вреден для здоровья. Это не мнение эксперта из фейсбука, или инстаинфлюенсера, который параллельно рекламирует онлайн-казино, и даже не заявление Арестовича.

Это научные исследования, которые делались в США и Европе. Только привычка и устоявшаяся практика пока не позволили и в США, и в Европе наконец отойти от этой практики. То есть ключевое, что ученые заявляют, что это вредно для здоровья. Какой смысл вообще с этим спорить?

Рано или поздно и ЕС, и США также откажутся от этой практики. А как долго принимают решения в ЕС, я думаю, все за последние годы увидели. Решение об отказе от летнего времени в ЕС на времени, закон об отмене перехода уже давно есть, только никак не договорятся, какая страна по какому времени теперь будет жить. Потому что там 3 десятка стран и договориться всегда сложнее, чем в одной стране, и всегда есть какая-то Венгрия, которая против.

Почему именно зимнее время, а не летнее

Украина сделала это раньше. Вот и все. Интересно, если бы мы просто пошли вслед за Германией или США, то не было бы уже таких истерик в соцсетях?

Еще раз. Экономика ничего от перехода не теряет. Она скорее выиграет. Потому что удар по здоровью нации – это всегда удар и по экономике. Привязки к отключениям света были бы уместны, если бы были исследования, которые подтверждают, что в современном мире перевод часов позволяет экономить. Но их нет. Поэтому оставление одного времени на весь год вполне логично.

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Какое это должно быть время? Наше привычное астрономическое базовое время – это зимнее. Летнее время дополнительно придумали более 100 лет назад. Поэтому естественно остановиться в зимнем времени. Да, темнеть будет раньше. Но почему это плохо? Или лучше было бы остаться в летнем времени и в темноте зимой пхаться на работу?

Это все элементы вкуса и привычки. Люди просто привыкнут достаточно быстро к новым реалиям. Это привыкание не будет бить по здоровью. Тем более в Центральной Европе в 9 вечера большинство ложатся спать, а в Испании – только выходят на улицу. И там, и там люди живут. Так что поведение наше будет определять не световой день, а температура за окном и общие традиции.

Иногда депутаты делают полезные вещи. Это просто надо понимать. Отказ от летнего времени – это в первую очередь полезно для здоровья. И это говорю не я. Это говорит наука.