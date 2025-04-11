Что будет, если отказаться от мобилизации

В Украине дейстует военное положение, и мужчин массово забирают в ряды ВСУ. Граждане, которые уклоняются от мобилизации, несут административную и уголовную ответственность.

В Законах Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрено, какое именно наказание получают нарушители, передает 24 Канал.

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Что будет за отказ от мобилизации

Если человек отказывается от мобилизации, тогда составляется акт об отказе в присутствии свидетелей. Далее этот акт направляется в полицию, после чего возможна административная или уголовная ответственность.

В случае нарушения воинского учета (статья 210 КУоАП) на лицо налагается штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 до 5 100 гривен). Если в течение года человек снова совершает это нарушение, то он должен заплатить от 5 100 до 8 500 гривен.

В случае порчи или потери военно-учетных документов (статья 211 КУоАП) по неосторожности предусмотрен штраф от 510 до 850 гривен. Если нарушение совершено повторно или во время военного положения, тогда гражданин наказывается штрафом от 850 до 1 700 гривен.

За уклонение от военной службы (статья 210-1 КУоАП, ч.2) накладывается штраф в размере от 17 000 до 55 500 гривен.

Законом об уголовной ответственности предусмотрен ряд статей, которыми закреплены виды правонарушений в сфере обеспечения призыва и мобилизации.

Так, соответствии со статьей 336 УК Украины, уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период – наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

За уклонение от прохождения службы гражданской защиты в особый период или в случае проведения целевой мобилизации (статья 336-1 УК Украины) предусмотрено лишение свободы от 2 до 5 лет.

Уклонение от учета (статья 337 УК Украины) наказывается штрафом в размере от 5 100 до 8 500 гривен или исправительными работами до 1 года. Уклонение от учебных (специальных) сборов наказывается штрафом от пятисот до семисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет

Уклонение от срочной службы (статья 335 УК Украины) предусматривает ограничение свободы до 3 лет.