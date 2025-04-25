"Я не открыл Америку": Кличко объяснил свое заявление о территориальных уступках

Виталий Кличко объяснил свои слова о том, что Украине, возможно, придется отказаться от оккупированных территорий. По словам мэра Киева, этим заявлением он "не открыл Америку".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кличко в его телеграм-канале.

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Как Кличко прокомментировал свое заявление

Виталий Кличко объяснил, что в интервью журналистам BBC он говорил о том, что Украину могут принуждать к территориальным уступкам в обмен на прекращение войны.

К большому сожалению, как мы видим, такой сценарий вполне возможен. И о нем сегодня говорят многие мировые политики и медиа. Поэтому озвучив это, я не открыл Америку,

– написал Кличко.

По словам политика, в интервью он подчеркнул, что украинский народ никогда не примет оккупацию своей страны Россией.

Кличко отметил, что сценарий территориальных уступок противоречит национальным интересам Украины и против его реализации надо бороться до последнего. Однако это потребует сверхусилий и от украинской стороны, и от европейских партнеров.

Напомним, 25 апреля BBC опубликовало интервью Виталия Кличко, в котором он высказался о территориальных уступках и потенциальном мирном соглашении.

Один из сценариев – это отказаться от территории. Это несправедливо. Но ради мира, возможно, это может быть решением, временным,

– сказал он.

К слову, недавно в СМИ появился окончательный текст предложений США по урегулированию войны. Согласно документу, США юридически признают контроль России над Крымом и фактически – над частями Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.