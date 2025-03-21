Как отказаться от повестки без последствий: есть перечень требований

В Украине продолжается военное положение и объявлена всеобщая мобилизация, согласно которой осуществляется призыв граждан в ряды ВСУ путем вручения повесток. Впрочем, иногда от вручения соответствующего документа можно отказаться.

Для отказа нужны веские причины, которые предусматривает закон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юристов адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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Можно ли отказаться от повестки

От повестки можно отказаться при следующих условиях:

если лицо не является военнообязанным;

если в документе указаны данные получателя с ошибкой (повестка может быть адресована кому-то другому);

повестку вручает не уполномоченное для этого лицо;

нет печати/подписи комиссара ТЦК и СП.

Если при вручении повестки, вы заметили объективные ошибки, существует возможность отказаться от ее подписания. В таком случае полицейский из группы оповещения осуществляет административное задержание,

– говорится в сообщении.

В то же время после фиксирования отказа от повестки и составления акта, дело передается на рассмотрение руководства ТЦК и СП, которое имеет право наложить штраф за нарушение правил воинского учета.

Обратите внимание! Не только сотрудники ТЦК и СП могут вручать повестки. Она считается врученной, если военнообязанный подписал ее или есть видеозапись вручения.

Штраф можно обжаловать в суде, где ТЦК и СП будет доказывать, что лицо нарушило правила учета, в таком случае ответственность наступает именно за нарушение правил учета, а не за то, что гражданин отказался от повестки.