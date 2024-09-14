Можно ли отказаться от повестки: случаи, когда не предусмотрена юридическая ответственность

Во время войны военнообязанными в Украине считаются мужчины в возрасте 18 - 60 лет. Может ли мужчина призывного возраста отказаться от повестки, рассказали юристы.

В частности, юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнер" отметили, что прежде всего повестка означает вызов военнообязанного в военкомат с целью выполнения правил воинского учета.

Смотрите также Выезд за границу в 17 лет: юристы ответили, какой документ обязательно нужно получить

Чаще всего повестку вручают:

с целью постановки на воинский учет,

обновления учетных данных,

прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК)

определения уровня пригодности к военной службе.

В случае отсутствия военно-учетных документов вообще, устаревших данных в них, неактуальной ВВК является основанием для вручения военнообязанному повестки на обновление военно-учетных данных,

– отметили юристы.

Когда вы можете отказаться от повестки

Если человек недавно обновил учетные данные, о чем имеете соответствующую отметку и имеет штрих код для проверки этой информации в едином реестре военнообязанных "Оберіг" о наличии отсрочки от мобилизации, то оснований для вручения повестки – нет.

"Следует объяснить представителям ТЦК и СП, что с момента последнего визита в ТЦК и СП учетные данные у вас не изменились и сейчас есть действующая отсрочка", – добавили юристы.

Заметьте. Без каких-либо юридических последствий отказаться от повестки могут лица, которые были исключены из воинского учета. Юристы отметили, что такие мужчины с момента исключения с учета не имеют никакой юридической и правовой связи с ТЦК.

Также отказаться от повестки можно при условиях: