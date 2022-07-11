Оккупанты вывесили портреты тех, кто отказался воевать в Украине, на "доску позора"

У оккупантов большие потери на войне в Украине. Это скрывать просто невозможно, поэтому единственный вариант, чтобы сохранить жизнь для них – это отказаться от участия.

Источники 24 канала в разведке сообщили, что отказ оккупантам не проходит даром. Для них придумывают всевозможные так называемые наказания.

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"Доска позора" для отказников

В войне с Украиной принимают участие солдаты 205-й отдельной мотострелковой бригады России. Ее еще называют "казачья", расположенная в Будённовске Ставропольского края.

В этой бригаде более 240 человек отказались воевать в Украине и, как следствие, сохранили свои жизни. Поскольку в России жизни людей не означают ничего, а являются лишь пушечным мясом, то отказников решили наказать. Создали так называемую "доску позора", на которой выставили фото солдат-отказников и информацию о них.



"Доска позора" для отказников воевать / Фото разведки

При этом написали весь бред об "освобождении и денацификации Украины". Но Донбасс взяли в кавычки, якобы с намеком, что это образование мифическое и действительно не имеет для них никакого значения. Тем самым показали невзначай свое реальное отношение к этому региону Украины, который пришли "освобождать" и принесли смерти невиновным людям.

Потери врага в Украине

На 11 июля Генштаб сообщал, что украинские военные уничтожили уже 37 400 врагов. Также ВСУ ликвидировали немало техники противника. За 10 июля ВСУ уничтожили сотню россиян. Наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении. Цифры, потому что бои продолжаются очень интенсивно.

Кроме того, сейчас просто зашкаливают потери россиян на юге. ВСУ готовятся освобождать регион, поэтому ликвидируют немало складов с оружием врага, командные пункты и прочее. Например, 8 украинских военных уничтожили два командных пункта российской армии на Херсонском направлении.

Каждое подразделение и род войск Украины наперегонки ликвидирует все больше и больше оккупантов. В Генштабе сообщали, что только в боях с нацгвардейцами российские оккупанты понесли бешеные потери: более 300 единиц бронированной техники, примерно 1000 ликвидированных россиян и еще более 1500 раненых.

Для самих россиян защиты нет и на их территории: смотрите видео