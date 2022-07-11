Джерела 24 каналу в розвідці повідомили, що відмова окупантам не проходить дарма. Для них вигадують різноманітні так звані покарання.

До теми Цілий підрозділ окупантів відмовився воювати після того, як його розбили на Харківщині

"Дошка ганьби" для відмовників

У війні з Україною беруть участь солдати 205 окремої мотострілецької бригаді росії. Її ще називають "казачею", розташована в Будьонновськ Ставропольського краю.

У цій бригаді понад 240 осіб відмовилися воювати в Україні і як наслідок зберегли свої життя. Оскільки в росії життя людей не означають нічого, а є лише гарматним м'ясом, то відмовників вирішили покарати. Створили так звану "дошку ганьби", на якій виставили фото солдат-відмовників та інформацію про них.



"Дошка ганьби" для відмовників воювати / Фото розвідки

При цьому написали всю маячню про "звільнення та денацифікацію України". Але Донбас взяли у лапки, нібито з натяком, що це утворення міфічне і насправді не має для них ніякого значення. Тим самим показали ненароком своє реальне ставлення до цього регіону України, який прийшли "звільняти" і принесли смерті невинним людям.

Втрати ворога в Україні

На 11 липня Генштаб повідомляв, що українські військові знищили вже 37 400 ворогів. Також ЗСУ ліквідували чимало техніки противника. За 10 липня ЗСУ знищили сотню росіян. Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку. Цифри, тому що бої тривають дуже інтенсивно.

Крім того, зараз просто зашкалюють втрати росіян на Півдні. ЗСУ готуються звільняти регіон, тому ліквідовують чимало складів зі зброєю ворога, командні пункти та інше. Наприклад, 8 українські військові знищили два командних пункти російської армії на Херсонському напрямку.

Кожен підрозділ та рід військ України наввипередки ліквідовує все більше й більше окупантів. У Генштабі повідомляли, що лише в боях з нацгвардійцями російські окупанти зазнали шалених втрат: більш як 300 одиниць броньованої техніки, приблизно 1000 ліквідованих росіян та ще понад 1500 поранених.

Для самих росіян захисту нема й на їх території: дивіться відео