Отказ Украины в кандидатстве в ЕС будет огромной дестабилизацией для континента, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что отказ Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на членство будет иметь масштабные негативные последствия. По словам главы государства, это будет самым большим дестабилизирующим фактором на континенте.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время онлайн-обращения на Международном форуме безопасности GLOBSEC в Братиславе. Президент подчеркнул, что есть 3 веские вещи, которые сейчас должна делать Европа.

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Оружие, санкции и единство

Владимир Зеленский назвал три ключевых шага, которые должна делать Европа сейчас – когда Украина уже 99 дней противостоит полномасштабному российскому нашествию.

В первую очередь глава государства отметил поставку оружия, финансовую и политическую поддержку . Зеленский выразил благодарность всем, кто поддерживает наше государство, однако подчеркнул – поставки вооружения нужно наращивать, поскольку именно на поле боя в Украине решается вопрос свободы Европы.

Следующий шаг – санкции против России . Зеленский подчеркнул, что главная цель санкций – не просто в том, чтобы нанести удар по российской экономике, а в том, чтобы сделать Европу независимой от страны-агрессорки. Поэтому глава государства выразил возмущение затягивание переговоров по шестому пакету санкций.

Я считаю неприемлемым, когда на обсуждение санкционного пакета, в частности шестого, уходит столько времени. Это все наши люди, все наши дни. Более месяца,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент призвал немедленно ввести шестой санкционный пакет в действие и сразу начинать работу над седьмым.

"Каждая остающаяся связь Европы с Россией это веревка, которую российское государство попытается превратить в удавку", - отметил Зеленский.

Третий шаг – единство Европы , в частности, предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Зеленский подчеркнул, что если ЕС оставит Украину без этого статуса на саммите уже в этом месяце – это будет иметь серьезные последствия.

Не может быть даже соблазна в России допускать, что европейские страны не поддержат Украину в этом вопросе. Если Россия почувствует, что Европа дает слабину и может оставить Украину без очевидно необходимого решения о кандидатстве, то это будет одним из самых больших дестабилизирующих факторов для континента за все время полномасштабной войны России против Украины.

– подчеркнул Зеленский.