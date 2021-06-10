Отказали тормоза: в России автобус врезался в остановку – много погибших

В России в Свердловской области 10 июня автобус влетел в остановку. В результате погибло 6 человек, а пострадало – 15.

По предварительной информации, отказали тормоза. Всего в автобусе находились 48 пострадавших.

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Автобус был служебный

Автобус марки ПАЗ был служебным. Автобус вез со смены работников местного предприятия. Сначала он с горы протаранил ворота, а потом въехал в остановку.

Известно, что авария произошла около 07: 20.

Что известно о жертвах

Все погибшие – люди, стоявшие на остановке. Они были работниками завода "Электрохимприбор".

На место аварии сразу отправили 3 вертолета Центра медицины катастроф. Поэтому пострадавших госпитализировали.

На месте работают правоохранители.