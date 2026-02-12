Как действовать военнообязанному, если ему отказали в отсрочке: объяснение юриста

В условиях военного положения военнообязанные мужчины, которые имеют законные основания для отсрочки, иногда сталкиваются с отказами от ТЦК. Юрист объяснил, как действовать в таких случаях и реально ли получить справедливое решение.

В то же время закон предусматривает перечень оснований для отсрочки, однако на практике не все заявления удовлетворяют, даже если человек формально имеет на это право. Об этом заявил адвокат Роман Кичко в эфире Украинского радио.

Смотрите также Выезд женщин за границу ограничили: кого не пропустят на границе

Как действовать, если отказали в отсрочке?

Юрист объяснил, что в случае отказа, который не содержит оснований, стоит обращаться за правовой помощью и обжаловать решение в суде. По его словам, случаи, когда отказы выглядят безосновательными – случаются довольно часто. Судебное разбирательство позволяет отменить отказ и обязать ТЦК предоставить отсрочку.

Адвокат отмечает, что суд имеет полномочия не только признать отказ незаконным, но и обязать соответствующий орган оформить отсрочку. Кроме того, иногда эффективным может быть представление дополнительных объяснений или уточнений к уже поданным документам, особенно если законодательную норму можно трактовать по-разному.

Однако Кичко замечает, что таких ситуаций, когда повторная подача документов или адвокатские обращения помогают без суда, становится все меньше. Если человеку уже один раз отказали, чаще всего повторное заявление с теми же документами не дает результата, и тогда обращение в суд является фактически единственным действенным путем защиты своих прав.

Что нужно знать об отсрочках в 2026 году?