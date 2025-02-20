Нужно иметь дублирующую функцию: Мусиенко оценил возможность отключения Starlink в Украине

Волонтер Мария Берлинская заявила, что Илон Маск может отключить на фронте Starlink, и если не будет применен план "Б" в этой ситуации, то у ВСУ может быть много потерь живой силы. Однако сейчас официальной позиции по этому поводу нет. Сегодня не говорится о том, что Маск действительно собирается отключить в Украине Starlink.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, выразив мнение, что гипотетически все возможно, но Силы обороны Украины к такому ходу событий подготовятся.

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Какова вероятность того, что Маск отключит Starlink?

Starlink, по словам Мусиенко, играют очень важную роль, они помогли армии и продолжают это делать. Он объяснил, что сегодня будет сложно в полной мере заменить всю эту систему и инфраструктуру, которая подключена к Starlink.

Однако есть определенные решения, которые обсуждаются и реализуются с нашими европейскими партнерами, которые дают ВСУ определенные возможности. Все работает по такому принципу, что нужно иметь дублирующую функцию, когда определенная система даст сбой или что-то будет уничтожено,

– рассказал Мусиенко.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ считает, что Илон Маск будет ориентироваться на общую позицию президента США Дональда Трампа. По его словам, вряд ли он примет единоличные решения, которые будут выходить за пределы общей картинки и парадигмы того, что планируют сделать Соединенные Штаты.

Мусиенко подчеркнул, что все, что касается дальнейшей военной помощи Украине, будет зависеть от того, какое решение примет Трамп и его администрация.

Пока что у нас есть только одно заявление по этому поводу о том, что США намерены поддерживать Украину. Будет ли это постоянно? Сказать трудно. Сейчас есть серьезные риски, но пока эта поддержка есть. Я не думаю, что Маск пойдет на односторонние действия, не согласовав их с Трампом,

– отметил Мусиенко.

Starlink – это не оружие и не технология, которая используется в первую очередь для ведения боевых действий, а все-таки это то, что входит в общую инфраструктуру военной помощи для Украины. Поэтому, по убеждению Мусиенко, Starlink если и будет отключен, то только после того, как это согласует Трамп.