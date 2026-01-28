Коммунальщики продолжат работать над восстановлением поврежденных объектов, чтобы быстрее вернуть горячее водоснабжение. Об этом сообщает КП "Теплокоммунэнерго".
Почему приостановят поставки горячей воды в Чернигове?
Горячее водоснабжение приостановят с 30 января. Как объяснили в КП, такое решение связано с дефицитом тепловой мощности в городе из-за российских атак на объекты критической инфраструктуры и прогнозируемого резкого снижения температуры.
Из-за ограниченных ресурсов предприятие пока не может одновременно обеспечивать население отоплением и горячей водой.
В этот период все имеющиеся ресурсы будут направлены на поддержание отопления жилых домов, чтобы обеспечить сохранение тепла в домах жителей Чернигова,
– говорится в сообщении КП "Теплокоммунэнерго".
Технические службы предприятия совместно с энергетиками работают в усиленном режиме для стабилизации ситуации. О возобновлении подачи горячей воды сообщат дополнительно.
Что известно об обстрелах критической инфраструктуры на Черниговщине?
Ночью 24 января Россия в очередной раз массированно атаковала Украину. Вследствие вражеского обстрела город Чернигов был обесточен.
Из-за массированной атаки все объекты КП "Черниговводоканал" остались без электроснабжения. Для обеспечения города питьевой водой и водоотводом предприятие было вынуждено перейти на альтернативные источники питания.
В Черниговской области 19 января были обесточены около сотни населенных пунктов из-за повреждения 5 важных энергообъектов в результате российских обстрелов. Были попадания "Гераней" в Холминской, Новгород-Северской, Менской и Корюковской громадах.