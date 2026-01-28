Коммунальщики продолжат работать над восстановлением поврежденных объектов, чтобы быстрее вернуть горячее водоснабжение. Об этом сообщает КП "Теплокоммунэнерго".

Почему приостановят поставки горячей воды в Чернигове?

Горячее водоснабжение приостановят с 30 января. Как объяснили в КП, такое решение связано с дефицитом тепловой мощности в городе из-за российских атак на объекты критической инфраструктуры и прогнозируемого резкого снижения температуры.

Из-за ограниченных ресурсов предприятие пока не может одновременно обеспечивать население отоплением и горячей водой.

В этот период все имеющиеся ресурсы будут направлены на поддержание отопления жилых домов, чтобы обеспечить сохранение тепла в домах жителей Чернигова,

– говорится в сообщении КП "Теплокоммунэнерго".

Технические службы предприятия совместно с энергетиками работают в усиленном режиме для стабилизации ситуации. О возобновлении подачи горячей воды сообщат дополнительно.

Что известно об обстрелах критической инфраструктуры на Черниговщине?