Комунальники продовжать працювати над відновленням пошкоджених об'єктів, щоб швидше повернути гаряче водопостачання. Про це повідомляє КП "Теплокомуненерго".

Дивіться також Чому в сусідів є світло, а у вас – ні: інтерв'ю експерта з енергетики про графіки відключень і коли стане легше

Чому призупинять постачання гарячої води у Чернігові?

Гаряче водопостачання призупинять з 30 січня. Як пояснили у КП, таке рішення пов'язане з дефіцитом теплової потужності в місті через російські атаки на об'єкти критичної інфраструктури та прогнозоване різке зниження температури.

Через обмежені ресурси підприємство наразі не може одночасно забезпечувати населення опаленням і гарячою водою.

У цей період усі наявні ресурси буде спрямовано на підтримання опалення житлових будинків, аби забезпечити збереження тепла в оселях мешканців Чернігова,

– йдеться у повідомленні КП "Теплокомуненерго".

Технічні служби підприємства спільно з енергетиками працюють у посиленому режимі для стабілізації ситуації. Про відновлення подачі гарячої води повідомлять додатково.

Що відомо про обстріли критичної інфраструктури на Чернігівщині?