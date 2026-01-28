Комунальники продовжать працювати над відновленням пошкоджених об'єктів, щоб швидше повернути гаряче водопостачання. Про це повідомляє КП "Теплокомуненерго".
Чому призупинять постачання гарячої води у Чернігові?
Гаряче водопостачання призупинять з 30 січня. Як пояснили у КП, таке рішення пов'язане з дефіцитом теплової потужності в місті через російські атаки на об'єкти критичної інфраструктури та прогнозоване різке зниження температури.
Через обмежені ресурси підприємство наразі не може одночасно забезпечувати населення опаленням і гарячою водою.
У цей період усі наявні ресурси буде спрямовано на підтримання опалення житлових будинків, аби забезпечити збереження тепла в оселях мешканців Чернігова,
– йдеться у повідомленні КП "Теплокомуненерго".
Технічні служби підприємства спільно з енергетиками працюють у посиленому режимі для стабілізації ситуації. Про відновлення подачі гарячої води повідомлять додатково.
Що відомо про обстріли критичної інфраструктури на Чернігівщині?
Уночі 24 січня Росія вкотре масовано атакувала Україну. Внаслідок ворожого обстрілу місто Чернігів було знеструмлено.
Через масовану атаку усі об'єкти КП "Чернігівводоканал" залишилися без електропостачання. Для забезпечення міста питною водою та водовідведенням підприємство було змушене перейти на альтернативні джерела живлення.
У Чернігівській області 19 січня були знеструмлені близько сотні населених пунктів через пошкодження 5 важливих енергооб'єктів унаслідок російських обстрілів. Були влучання "Гераней" в Холминській, Новгород-Сіверській, Менській і Корюківській громадах.