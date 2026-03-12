"Собственные же люди могут растерзать Путина": в России наметилась интересная тенденция относительно войны

В России наблюдается отключение интернета. Хотя это парализовало бизнес в самом центре Москвы, российская пропаганда вместе с Владимиром Путиным имеют другую цель – отстраниться от мира.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, психолог Лариса Волошина, подчеркнув, что только так российский диктатор сможет рассказывать о "огромных успехах" на фронте. В противном случае, он может столкнуться с недовольством россиян.

Об интересной тенденции относительно войны в России

Журналистка отметила, что в стране-агрессоре уже тестируют "белые" списки и сайты. Если посмотреть YouTube становится все сложнее, то написать донос в ФСБ – можно.

Между тем в российской пропаганде в последнее время прослеживается интересный дискурс – россияне "везде" побеждают, а Путин "освобождает" Купянск уже 6 раз. Очевидно, что риторика относительно "плохого" Запада никуда не исчезла.

Официальная пропаганда пытается доказать, что надо заканчивать войну в Украине, потому что тогда это будет успехом. В то же время российские блогеры, военкоры и солдаты России этим недовольны, потому что не понимают, за что тогда было столько потерь. Именно последние считают, что российского диктатора надо судить.

Российская пропаганда следует режиму КНДР – интернета нет, а люди живут во лжи и верят в нее. Путин планирует закрыться железным занавесом и рассказывать о великих победах, а для этого не должно быть выхода на извне. Это надо для выживания его режима. Собственные же люди могут разодрать Путина, если он не будет победителем,

– отметила Волошина.

Интересно! В то же время ветеран армии США Престон Стюарт считает, что россиянам еще предстоит пройти путь к модели вроде Северной Кореи. По его словам, КНДР абсолютно изолирована во многих аспектах, в частности экономических, а в России все же больше тенденций в этом направлении.

Она добавила, что россиян сейчас также волнует бегство Владислава Суркова. Он – бывший заместитель Председателя Правительства России, который в начале полномасштабного вторжения был идеологом "путинизма". Пока Кремль говорит о "победах", главный автор "победобесия" уже за пределами страны.

Что известно об отключении интернета в России и ограничении соцсетей?