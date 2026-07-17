Россия вновь нанесла удар по энергетике: без света остались 5 областей

Российские войска продолжают наносить удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины. В результате новых атак утром 17 июля без электроснабжения остались часть потребителей в 5 областях.

Об этом сообщает Укрэнерго.

В каких областях проблемы с электричеством?

В результате очередных российских обстрелов энергетической инфраструктуры утром 17 июля зафиксированы новые отключения электроэнергии в Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Энергетики отмечают, что аварийно-восстановительные работы уже ведутся везде, где это позволяет обстановка с безопасностью.

Враг продолжает атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. В результате российских обстрелов к утру возникли новые отключения электроэнергии. Везде, где это позволяют условия безопасности, уже ведутся аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех абонентов,

– сообщили в компании.

Несмотря на последствия обстрелов, в Укрэнерго отмечают, что потребление электроэнергии в настоящее время соответствует сезонным показателям. По состоянию на 09:30 пятницы, 17 июля, оно оставалось на том же уровне, что и в четверг. В то же время суточный максимум потребления, зафиксированный вечером 16 июля, оказался на 4,5% ниже, чем днем ранее. Это свидетельствует об уменьшении нагрузки на энергосистему по сравнению с предыдущими сутками.

Укрэнерго рекомендует украинцам, по возможности, переносить использование энергоемкой бытовой техники на дневное время, когда наиболее эффективно работают промышленные солнечные электростанции.

Речь идет о периоде с 10:00 до 16:00. Именно в этот промежуток времени энергетики советуют включать стиральные и посудомоечные машины, бойлеры, кондиционеры и другие мощные электроприборы.

В компании также подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от последствий российских атак и уровня потребления. Украинцам рекомендуют следить за сообщениями своих операторов системы распределения электроэнергии (облэнерго), которые оперативно информируют о возможных изменениях и восстановлении.

Напомним, недавно и часть Киева временно осталась без электроснабжения. Свет пропал в Подольском и Оболонском районах столицы из-за аварии. В компании отметили, что энергетики сразу приступили к работам по устранению повреждения.