Про це повідомляє Укренерго.

У яких областях проблеми зі світлом?

Внаслідок чергових російських обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 17 липня зафіксовано нові знеструмлення в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

Енергетики зазначають, що аварійно-відновлювальні роботи вже тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських обстрілів – на ранок є нові знеструмлення. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів,

– повідомили в компанії.

Попри наслідки обстрілів, в Укренерго наголошують, що споживання електроенергії нині відповідає сезонним показникам. Станом на 09:30 п'ятниці, 17 липня, воно залишалося на тому самому рівні, що й у четвер.

Водночас добовий максимум споживання, який був зафіксований увечері 16 липня, виявився на 4,5% нижчим, ніж днем раніше. Це свідчить про зменшення навантаження на енергосистему порівняно з попередньою добою.

Укренерго рекомендує українцям, за можливості, переносити використання енергомісткі побутової техніки на денний час, коли найбільш ефективно працюють промислові сонячні електростанції.

Йдеться про період з 10:00 до 16:00. Саме в цей проміжок часу енергетики радять вмикати пральні та посудомийні машини, бойлери, кондиціонери й інші потужні електроприлади.

У компанії також наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків російських атак та рівня споживання. Українцям рекомендують стежити за повідомленнями своїх операторів системи розподілу електроенергії (обленерго), які оперативно інформують про можливі зміни та відновлення.

Нагадаємо, нещодавно й частина Києва тимчасово залишилася без електропостачання. Світло зникло у Подільському та Оболонському районах столиці через аварію. У компанії зазначили, що енергетики одразу розпочали роботи з ліквідації пошкодження.