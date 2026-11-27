Российские атаки повредили энергетическую инфраструктуру: какова будет ситуация со светом 28 ноября
В субботу, 28 ноября, в некоторых регионах Украины будут действовать почасовые отключения света и ограничения мощности для промышленности. При этом в Запорожской и Днепропетровской областях по-прежнему будут происходить аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
Где в Украине продолжают действовать аварийные отключения света?
Ситуация с электроснабжением в Запорожской и Днепропетровской областях остается сложной. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры, вызванных российскими атаками, в обоих регионах продолжают применяться аварийные отключения электроэнергии.
Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования. К работам привлечены все необходимые службы, которые стараются как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.
В то же время в Херсонской области ситуацию удалось стабилизировать благодаря работе энергетиков.
В субботу, 28 ноября, в части областей Украины круглосуточно будут действовать ограничения на потребление электроэнергии.
В частности, предусмотрены:
- Для промышленности – графики ограничения мощности.
- Для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений в объеме от 1 до 3 очередей.
Потребителям рекомендуется проверять актуальную информацию о времени и продолжительности отключений на официальных страницах своих операторов системы распределения.
Напомним, 27 ноября в Киевской области по распоряжению "Укрэнерго" ввели экстренные отключения электроэнергии. Ограничения действуют в трех районах – Бучанском, Обуховском и Фастовском.