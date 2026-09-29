Об этом 29 сентября сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко. Специалисты Харьковоблэнерго уже устраняют последствия вражеской атаки.

К чему привела атака?

Местные власти отметили, что продолжительность восстановительных работ будет зависеть от масштабов повреждений и угрозы повторных обстрелов.

Уважаемые жители! Прошу вас набраться терпения и, по возможности, позаботиться о заряженных гаджетах и необходимом запасе воды,

– призвал Задоренко.

Из-за отключения электричества городскую сеть централизованного водоснабжения перевели на график отключений воды. Насосные станции будут подавать воду в систему по следующему графику:

с 06:30 до 09:00,

с 12:00 до 14:00,

с 19:00 до 22:00.

График ввели для районов "Вокзал", "Израиль" и "Бабино" до стабилизации ситуации в энергосистеме.

Если электроснабжение не возобновится в течение суток, в городе развернут специальные пункты, где жители смогут зарядить гаджеты и воспользоваться интернетом, добавил глава Дергачевской МВА.

Напомним, что российские обстрелы регулярно наносят ущерб украинской энергосистеме. В частности, на днях из-за вражеских атак и непогоды без света остались потребители в семи областях Украины.