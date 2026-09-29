Про це 29 вересня повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Фахівці Харківобленерго вже ліквідують наслідки ворожої атаки.

До чого призвела атака?

Місцева влада зазначила, що тривалість відновлювальних робіт залежатиме від масштабів пошкоджень та загрози повторних обстрілів.

Шановні мешканці! Прошу вас набратися терпіння та за можливості подбати про заряджені гаджети й необхідний запас води,

– закликав Задоренко.

Через знеструмлення міську мережу централізованого водопостачання перевели на графік блекаутів. Насосні станції подаватимуть воду до системи за наступним графіком:

з 06:30 до 09:00,

з 12:00 до 14:00,

з 19:00 до 22:00.

Графік ввели для районів "Вокзал", "Ізраїль" та "Бабине" до стабілізації ситуації в енергосистемі.

Якщо електропостачання не відновлять протягом доби, у місті розгорнуть спеціальні пункти, де жителі зможуть зарядити гаджети та скористатися інтернетом, додав очільник Дергачівської МВА.

Нагадаємо, що російські обстріли регулярно завдають шкоди українській енергосистемі. Зокрема, днями через ворожі атаки та негоду без світла були споживачі у семи областях України.