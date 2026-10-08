В Киеве экстренно отключают свет, в некоторых областях также ввели аварийные графики

В Киеве по распоряжению Укрэнерго были введены экстренные отключения электроэнергии. Кроме того, аварийные графики ввели еще в трех областях.

Об этом сообщают областные компании, отвечающие за распределение электроэнергии.

Где ввели аварийные отключения?

В Киеве по распоряжению "Укрэнерго" ввели экстренные отключения электроэнергии. Во время таких отключений обычные графики не действуют, поэтому потребители могут остаться без света в любой момент в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Экстренные отключения также введены в Киевской области. В частности, в Броварском, Бучанском, Вышгородском и Бориспольском районах. О дальнейших изменениях в энергетике обещают сообщать дополнительно.

В Черниговской области ввели аварийные графики отключения электроэнергии. Ограничения распространяются на 10 очередей потребителей.

В Житомирской области также по распоряжению "Укрэнерго" ввели графики аварийных отключений (ГАО). Потребителей призывают в целях безопасности отключить от розеток технику, чувствительную к скачкам напряжения.

Новые ограничения также ввели в Сумской области. По указанию НЭК "Укрэнерго" в 09:38 там ввели графики аварийных отключений для 1–10 очередей потребителей.

В "Сумыоблэнерго" пояснили, что причиной является повреждение энергосистемы в результате систематических атак российской армии.

В Полтавской области с 09:38 введены 10 очередей графиков аварийных отключений (ГАО). Обратите внимание: очередь по графикам аварийных отключений не соответствует очереди по почасовым графикам.

В результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры – на утро зафиксированы новые отключения электроэнергии в Донецкой, Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Везде, где это в настоящее время позволяют условия безопасности, уже ведутся аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение вОб этом сообщают областные компании, отвечающие за распределение электроэнергии.

Где ввели аварийные отключения?

В Киеве по распоряжению "Укрэнерго" ввели экстренные отключения электроэнергии. Во время таких отключений обычные графики не действуют, поэтому потребители могут остаться без света в любой момент в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Экстренные отключения также введены в Киевской области. В частности, в Броварском, Бучанском, Вышгородском и Бориспольском районах. О дальнейших изменениях в энергетике обещают сообщать дополнительно.

В Черниговской области ввели аварийные графики отключения электроэнергии. Ограничения распространяются на 10 очередей потребителей.

В Житомирской области также по распоряжению "Укрэнерго" ввели графики аварийных отключений (ГАО). Потребителей призывают в целях безопасности отключить от розеток технику, чувствительную к скачкам напряжения.

Новые ограничения также ввели в Сумской области. По указанию НЭК "Укрэнерго" в 09:38 там ввели графики аварийных отключений для 1–10 очередей потребителей.

В "Сумыоблэнерго" пояснили, что причина повреждения энергосистемы заключается в систематических атаках российской армии.

В Полтавской области с 09:38 введены 10 очередей графиков аварийных отключений (ГАО). Обратите внимание: очередь по графикам аварийных отключений не соответствует очереди по почасовым графикам.

В результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры – на утро зафиксированы новые отключения электроэнергии в Донецкой, Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Везде, где это в настоящее время позволяют условия безопасности, уже ведутся аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех отключенных потребителей.

Кроме того, на правом берегу Киева снижено давление в водопроводной сети: специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками работают над устранением перебоев. В связи со снижением напряжения в электросети наблюдаются перебои с электроснабжением отдельных водопроводных объектов столицы.

Из-за этого в настоящее время наблюдается снижение давления в водопроводной сети на правом берегу Киева, в частности в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.

Стабильное водоснабжение будет восстановлено после нормализации электроснабжения водопроводных объектов.

Важно! Порядок отключений во время ГАВ не совпадает с порядком при почасовых отключениях. Также во время аварийных отключений нет определенного времени восстановления электроснабжения, поскольку речь идет об аварийной ситуации.

Напомним, в четверг, 8 октября, в Украине ввели " графики отключения электроэнергии ". Ограничения будут действовать во многих регионах страны из-за сложной ситуации в энергосистеме. Украинцев просят экономно расходовать электроэнергию и учитывать возможные ограничения.сех отключенных потребителей.

Кроме того, на правом берегу Киева снижено давление в водопроводной сети: специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками работают над устранением перебоев. В связи со снижением напряжения в электросети наблюдаются перебои с электроснабжением отдельных водопроводных объектов столицы.

Из-за этого в настоящее время наблюдается снижение давления в водопроводной сети на правом берегу Киева, в частности в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.

Стабильное водоснабжение будет восстановлено после нормализации электроснабжения водопроводных объектов.

Важно! Порядок отключений во время ГАВ не совпадает с порядком при почасовых отключениях. Также во время аварийных отключений нет определенного времени восстановления электроснабжения, поскольку речь идет об аварийной ситуации.

Напомним, в четверг, 8 октября, в Украине ввели " графики отключения электроэнергии ". Ограничения будут действовать во многих регионах страны из-за сложной ситуации в энергосистеме. Украинцев просят экономно расходовать электроэнергию и учитывать возможные ограничения.