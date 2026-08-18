Об этом сообщают российские СМИ.

Что известно о блэкауте в России?

О перебоях сообщают жители Гагаринского, Даниловского районов, Хамовников и Замоскворечья, а свет также пропадал на станции метро "Октябрьская". Из-за отключения электроэнергии возникли проблемы в торговых центрах. В частности, посетителей ТЦ "Гагаринский" эвакуировали.

Людей эвакуируют из ТЦ: смотрите видео

Перебои с электричеством сказались и на работе московского метрополитена. На Калужско-Рижской, или "оранжевой", линии поезда некоторое время курсировали с увеличенными интервалами.

По словам очевидцев, из-за сбоя на выходе со станции "Рижская" образовалась большая очередь людей. В то же время примерно в 20:34 движение на линии удалось восстановить и вернуть к графику. Российские СМИ также сообщали о перебоях со светом на других станциях метро, поэтому могли не работать эскалаторы.

Очереди в метро: смотрите видео

На фоне московского блэкаута пользователи из разных регионов России начали массово сообщать о проблемах с доступом к интернету. Профильные сервисы фиксируют резкий рост количества жалоб в Москве и других городах страны.

Пользователи сообщают, что не могут зайти на ряд популярных сайтов и сервисов. Сбои, в частности, фиксируются в работе "Ростелекома" и lovit.

Ранее также сообщалось о проблемах с доступом к Telegram, Discord, Steam и другим платформам.

Сервисы, в которых зафиксированы сбои / Фото российских СМИ

Около 21 часа в Комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что частичное отключение электроэнергии произошло из-за якобы "технологического переключения источников энергоснабжения". Там отметили, что в настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.

В то же время российские СМИ сообщают, что перебои в работе Рунета могут быть связаны с аварией в Гагаринском районе, где расположена Московская междугородная телефонная станция № 9. Городские власти, в свою очередь, заявили, что распространяемая в соцсетях информация о последствиях инцидента якобы не соответствует действительности.

Напомним, после массированной атаки беспилотников в Подмосковье 18 августа начались масштабные отключения электроэнергии. По данным российского "Мособленерго", из-за повреждения оборудования аварийный режим работы ввели в Ликино-Дулево и Орехово-Зуевском городском округе.

Без света остались более 10 тысяч потребителей, а также 46 социально значимых объектов. Без электричества оказались 109 трансформаторных подстанций, а причиной повреждений называют проблемы с электросетевым оборудованием.

Это первое масштабное отключение электроэнергии в Московской области после начала 2026 года, связанное с атакой БПЛА. Предыдущий большой блэкаут после удара дронов произошел в конце декабря 2025 года, когда без электричества остались около 120 тысяч человек.

В то же время этой ночью Московская область подверглась масштабной атаке беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с вечера до 5:00 в направлении области якобы летели 620 БПЛА, из которых 180, по его словам, были сбиты над регионом. Российские СМИ назвали этот налет крупнейшим на Москву за последние два года.