Это первое массовое отключение с начала 2026 года, сообщают российские СМИ.

Какова ситуация в Подмосковье

Павлово-Посадский филиал "Мособленерго" заявил, что вводит аварийный режим работы из-за повреждения оборудования. Без электричества остались 109 трансформаторных подстанций в городе Ликино-Дулево и Орехово-Зуевском городском округе.

Сообщается, что повреждено электросетевое оборудование вышестоящей электросетевой организации.

Без электричества, помимо более 10 тысяч потребителей, остались 46 социально значимых объектов.

Последний раз подобный массовый блэкаут из-за атаки БПЛА в Московской области произошел в конце декабря 2025 года. Тогда без света оказались 120 тысяч человек в Жуковском, Лыткарино и Раменском.

Напомним, что Московская область в ночь на 18 августа подверглась масштабной воздушной атаке.

Мэр Москвы Собянин заявил, что с вечера до 5 утра в сторону области летели 620 БПЛА, 180 из них "сбили" непосредственно над областью.

Российские СМИ пишут, что этот налет стал крупнейшим на российскую столицу за последние 2 года. Предыдущий подобный налет произошел всего лишь накануне.