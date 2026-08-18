Це перше масове відключення з початку 2026 року, пишуть росЗМІ.

Яка ситуація у Підмосков'ї

Павлово-Посадська філія "Мособленерго" заявила, що вводить аварійний режим роботи через пошкодження обладнання. Знеструмлено 109 трансформаторних підстанцій у місті Лікіно-Дульово та Орєхово-Зуєвському міському окрузі.

Кажуть, пошкоджено електромережеве обладнання вищої електромережевої організації.

Без електрики, окрім понад 10 тисяч споживачів, залишилися 46 соціально значущих об'єктів.

Востаннє подібний масовий блекаут через атаку БпЛА у Московській області був наприкінці грудня 2025 року. Тоді без світла опинилося 120 тисяч осіб у Жуковському, Литкаріно та Раменському.

Нагадаємо, що Московська область у ніч на 18 серпня потрапила під масштабну повітряну атаку.

Мер Москви Собянін заявив, що з вечора до 5 ранку в бік області летіли 620 БпЛА, 180 з них "збили" безпосередньо над областю.

РосЗМІ пишуть, що цей наліт був найбільшим на російську столицю за останні 2 роки. Попередній такий був всього лише напередодні.