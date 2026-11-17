От 1 до 3 очередей: как будут выключать свет 18 ноября
В среду, 18 ноября, в некоторых областях Украины в течение суток будут применяться плановые отключения электроэнергии. Для бытовых потребителей будут действовать отключения от 1 до 3 очередей.
Промышленным предприятиям ограничат мощность. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Какова ситуация в энергетике?
В компании отметили, что в части областей в течение суток будут действовать стабилизационные отключения:
- для промышленности – графики ограничения мощности;
- для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).
В Укрэнерго подчеркнули, что главной причиной возвращения к стабилизационным мерам остаются последствия массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры страны. В настоящее время ремонтные и аварийные бригады работают в круглосуточном режиме над починкой поврежденного высоковольтного оборудования и магистральных сетей, чтобы возобновить стабильное электроснабжение.
Точное расписание обесточения по конкретным адресам гражданам советуют отслеживать непосредственно на официальных сайтах и страницах своих операторов систем распределения. Специалисты отмечают, что ситуация в энергосистеме динамична, поэтому в течение дня возможны коррективы.
Отметим, что страна-агрессор регулярно атакует украинскую критическую инфраструктуру. Во вторник, 17 ноября, российские войска снова нанесли целенаправленный удар по энергетике Киевской области. На этот раз враг повредил один из важных объектов в Бориспольском районе, который терпит разрушения уже второй раз за последний месяц.