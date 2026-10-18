Часть потребителей осталась без света: Россия совершила атаку на энергетику Тернопольской области

Утром 18 октября российские беспилотники нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Кременецком районе Тернопольской области. В результате вражеской атаки часть местных потребителей осталась без электроснабжения.

Об этом сообщили в "Тернопольоблэнерго".

Что известно о повреждении энергообъекта?

На пострадавшем объекте в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Профильные службы оперативно прибыли на место удара, чтобы стабилизировать работу сети и восстановить электроснабжение населения.

Специалисты проводят тщательный осмотр поврежденного оборудования для оценки масштаба разрушений. Информация о пострадавших или жертвах в результате утреннего вражеского налета не поступала.

Ранее враг нанес удары по двум объектам энергетической инфраструктуры в регионе. На пораженных локациях вспыхнули масштабные пожары, которые ликвидировали спасатели.

Кроме того, в результате недавнего попадания беспилотников в этом же районе обесточивались 13 населенных пунктов.

Напомним, 18 октября в Черкасской области из-за падения обломков российского беспилотника в Уманском районе повреждена линия электропередачи. Ремонтники оперативно устранили повреждения.

Также ночью 18 октября российские войска атаковали Винницкую область, в результате чего потерпела разрушение критическая инфраструктура. В области ввели аварийные отключения электроэнергии. Ситуация с электроснабжением в ближайшее время будет оставаться нестабильной. Энергетики работают над восстановлением света, а объекты критической инфраструктуры при необходимости переходят на резервные источники питания,