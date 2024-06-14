Укрэнерго предупредило о долгих отключениях света 15 июня

Ограничения потребления электроэнергии значительно усилят в субботу, 15 июня. А под вечер отключения света затронут большую часть потребителей.

В Укрэнерго предупредили, что завтра, 15 июня, графики отключений будут действовать значительно дольше.

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Когда будут выключать свет 15 июня

15 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 08:00 до 23:00. Более того, с 16 часов ограничения затронут большую часть украинцев.

3 16:00 до 22:00 – ограничения потребления будут действовать для большего количества потребителей,

– добавили в компании.

Также в Укрэнерго назвали причину более долгих отключений. Из-за облачности в областях работа СЭС снижена, также в ремонт вышел очередной атомный блок.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры 15 июня ограничивать не будут.



Как будут выключать свет 15 июня / Инфографика Укрэнерго

Потребляйте электроэнергию разумно – помогите энергосистеме пройти этот тяжелый период,

– добавили в ДТЭК.

Как будут действовать графики отключений в Киеве

В столице графики отключений будут действовать по указанию Укрэнерго, то есть тоже с 8:00 до 23:00. Свет будут выключать как и для промышленных, так и для бытовых потребителей.

В Киевском горсовете призвали потреблять электроэнергию максимально экономно.

Помогайте энергетикам. Вместе мы способны преодолеть самые тяжелые вызовы,

– добавили в горсовете.

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В июле могут быть более длинные отключения света