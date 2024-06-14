В Укренерго попередили, що завтра, 15 червня, графіки відключень діятимуть значно довше.
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Коли вимикатимуть світло 15 червня
15 червня обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 08:00 до 23:00. Ба більше, з 16 години обмеження зачеплять більшу частину українців.
3 16:00 до 22:00 – обмеження споживання будуть діяти для більшої кількості споживачів,
– додали в компанії.
Також в Укренерго назвали причину довших відключень. Через хмарність в областях робота СЕС знижена, також в ремонт вийшов черговий атомний блок.
Як вимикатимуть світло 15 червня / Інфографіка Укренерго
Споживайте електроенергію розумно – допоможіть енергосистемі пройти цей важкий період,
– додали у ДТЕК.
Як діятимуть графіки відключень у Києві
У столиці графіки відключень діятимуть за вказівкою Укренерго, тобто теж з 8:00 до 23:00. Світло вимикатимуть як для промислових, так і для побутових споживачів.
У Київській міськраді закликали споживати електроенергію максимально економно.
Допомагайте енергетикам. Разом ми здатні подолати найважчі виклики,
– додали у міськраді.
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У липні можуть бути довші відключення світла
- До слова, раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в етері 24 Каналу попередив, що у липні, ймовірно, буде максимально складний період.
- Річ у тім, що ситуація залежить від погодних умов та ремонтних робіт на енергоблоках. Якраз на літо плануються великі ремонтні роботи багатьох енергоблоків, і це проходитиме одночасно у спеку. Харченко пояснив, що дуже велике навантаження не енергосистему в пік спеки дають промислові кондиціонери.