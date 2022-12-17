Энергосистема Украины приходит в себя после массированной атаки: где будут выключать свет 17 декабря

Украинские энергетики, коммунальщики и ремонтные бригады делают все для того, чтобы вернуть свет в домах украинцев. Из-за массированных ракетных обстрелов энергетических объектов во многих регионах Украины введены аварийные отключения света.

16 декабря Россия 9 раз массированно обстреляла Украину, попав в энергетические объекты в ряде регионов Во многих областях введены не только стабилизационные отключения, но и аварийные и экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает 24 канал.

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Какая ситуация в Киеве

В ДТЭК сообщили, что в Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действуют.

Отключение света в Запорожье

В настоящее время в Запорожской области работают графики стабилизационных отключений, однако в облэнерго предупредили, что дополнительно в регионе могут и экстренно выключать электроэнергию. В случае применения аварийных и экстренных отключений об этом сообщат дополнительно.

А посмотреть свою группу отключения можно по ссылке.



График отключений в Запорожье 17 декабря / Облэнерго

Какая ситуация в Днепропетровской области

В настоящее время в регионе происходят экстренные отключения света. В ДТЭК подчеркнули, что это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют, однако энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию

Во Львовской области тоже аварийные отключения

Из-за разрушения энергетической инфраструктуры во Львовской области введены две очереди почасовых отключений для потребителей – то есть свет выключают по оранжевым и белым клеткам в графике согласно группе, а также дополнительно применены аварийные отключения.

Аварийные отключения вводятся немедленно по распоряжению диспетчера "Укрэнерго", когда возникает дефицит мощности в энергосистеме государства и продолжается до последующего распоряжения диспетчера "Укрэнерго". В таком случае невозможно спрогнозировать продолжительность отключения.

Узнать свою группу в графике почасового отключения можно за этой ссылкой.

Какая ситуация в Полтавской области

В Полтавской области работают графики отключений. На 17 декабря НЭК "Укрэнерго" довело лимит по мощности в Полтавской области: с 00:00 до 7:00 - 354 МВт, с 07:00 до 24:00 - 400 МВт. Для сравнения 17 декабря 2021 максимальная мощность составляла 884 МВт.

Потребителей выключают по одной очереди согласно графику почасового отключения. Ожидается, что вторая очередь, указанная в данном графике в скобках, выключаться не будет. В то же время энергетики призывают жителей области экономнее пользоваться бытовыми приборами, освещением и электроотоплением. От этого зависит стабильная работа электросетей области.

В Одесской области графики не действуют

Из-за очередной российской террористической атаки 17 декабря в Одессе происходят аварийные отключения света, а в области продолжаются экстренные отключения. Так что графики почасовых отключений не действуют.

Ситуация со светом на Буковине

Черновцыоблэнерго обнародовало график отключений в области на 17 декабря. В ведомстве отметили, что в условиях жестких ограничений разрешенной нагрузки для области крайне трудно работать по графикам стабилизационных отключений и строго их соблюдать. В зависимости от обстоятельств отключения могут отклоняться на 20 – 40 минут от времени, указанного в графике.

Кроме того, в случае резкого непрогнозируемого увеличения нагрузки на сети диспетчер обязан немедленно принять меры, чтобы его снизить и применить аварийное отключение. Чтобы избежать этого, необходимо экономить электроэнергию.



График отключений света на Буковине 17 декабря / Облэнерго

В Сумской области людей призвали снизить потребление электроэнергии

В Сумской области должны были вернуть повременные отключения света в режиме +4/-2 для трех очередей (с 08:00). Но из-за превышения лимитов потребления энергетикам пришлось ввести аварийные отключения, есть угроза возврата к почасовым отключениям (ГПО) в режиме +2/-4 часов.

Утром лимиты потребления электроэнергии были превышены в полтора раза, людей призывают срочно снизить потребление электроэнергии.



Планируемый график отключений в Сумской области / Облэнерго

На Волыни работают графики отключений

В Волынской области работают графики отключений, актуальное расписание можно посмотреть по ссылке. Время отключения и восстановления электроснабжения может отличаться от заявленного в графике на 10 – 20 минут. Такое отклонение связано с технологическим процессом переключения очередей службами "Волыньоблэнерго".

Однако в облэнерго отметили, что из-за российских атак на энергетические объекты на Волыни, как и по всей Украине, сохраняется дефицит мощности. Поэтому в случае превышения лимита потребление электрической энергии на область ее могут отключить для того, чтобы сбалансировать энергосистему.

В Ровно сбалансировали работу энергосистемы

Энергетикам ЧАО "Ровнооблэнерго" удалось сбалансировать работу энергосистемы Ровенской области и не допустить более длительных перерывов в электроснабжении, чем предусмотрено графиком плановых отключений. Пока ситуация под контролем.

Актуальные графики отключений электроэнергии в субботу, 17 декабря:

В Винницкой области тоже работают графики

В облэнерго опубликовали график почасовых отключений электроэнергии на сегодняшний день:

1 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

2 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

3 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00

В случае несоответствия часов отключений согласно графику потребителей просят уведомлять об этом АО "Винницаоблэнерго" – в личном кабинете, вайбер-боте, или звонить по телефону в колл-центр 0 800 217 217.