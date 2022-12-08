Энергосистема Украины подверглась атакам более 1 000 ракет и снарядов, - глава "Укрэнерго"

Россияне выпустили по энергообъектам Украины более 1000 ракет и снарядов. И хотя энергосистеме Украины нанесен большой ущерб, она сохраняет свою целостность.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что атаки, нанесенные Россией по энергосистеме Украины, являются наибольшим ударом для электросетей, которые когда-либо видело человечество.

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Последствия разрушений украинских электросетей

Российский агрессор выпустил по энергообъектам Украины более 1 000 ракет и снарядов, но она сохраняет свою целостность.

Мы уже пережили массированные атаки агрессора. Эти атаки являются самым большим ударом по электросети, который когда-либо видело человечество. Более 1 000 снарядов и ракет было выпущено по электрообъектам и линиям, в том числе по подстанциям. К сожалению, эти атаки нанесли большой ущерб Украине и нашей системе,

– сказал Кудрицкий.

Украина испытывает большой дефицит генерирующих мощностей. Дефицит электроэнергии в системе достаточно серьезный. Кудрицкий объяснил, что особенно он ощутим в первые 4 дня после массированных атак, пока система восстанавливает способность генерирующих установок производить электроэнергию. Но даже после восстановления энергосистема не может полностью обеспечить потребности Украины в электроэнергии, с чем связано отключение от сети не только бытовых потребителей, но и бизнеса.

Как "Укрэнерго" пытается сохранять свет, несмотря на удары

В настоящее время основная цель "Укрэнерго" – сохранение системы интегрированной в течение этой зимы в условиях дальнейших атак врага, для чего был разработан определенный план. Одним из принципиальных частей является обеспечение оборудования, нужного для восстановления жизнеспособности системы.

В мире нет огромного запаса сложного электрического оборудования. Мы ищем разные типы оборудования по всему миру, на каждом континенте, и мы ведем переговоры с сотнями компаний по всему миру, чтобы как можно быстрее нам было доставлено все, что есть,

– сказал глава компании.

Он добавил, что процесс закупки оборудования нуждается в финансировании. Вторым важным элементом плана сохранения энергообеспечения страны является создание финансового механизма, позволяющего импортировать электроэнергию из Евросоюза.

Мы должны извлечь выгоду из того, что мы связаны с энергосистемой Европы, и использовать эти инструменты, чтобы частично облегчить жизнь нашим обесточенным потребителям, сократить наш дефицит за счет импорта. Но из-за разницы цен на электроэнергию в Украине и Европе необходимо разработать специальный механизм, чтобы быть готовыми покупать электроэнергии по европейским ценам.

– объяснил глава "Укрэнерго".

Он подчеркнул, что система Украины все еще работает, интегрирована, не развалилась и не разобщена. В компании делают все, чтобы поддерживать работоспособность системы. Сейчас главная цель сотрудников компании – убедиться, что в стране работают критическая инфраструктура, системы теплоснабжения, мобильная связь и интернет.

Где согреться и подзарядиться, если нет света