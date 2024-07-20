Проблемы с электроэнергией России могут повлиять на боевые действия, – экс-сотрудник СБУ

На юге России ряд населенных пунктов остался без электроэнергии. В оккупированном Крыму также временные отключения света. В России сообщили, что 16 июля произошел сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Ориентировочно 2 миллиона россиян остаются без электропитания.

Об этом в разговоре с 24 Каналом сообщил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, подчеркнув, что теперь российские граждане на себе почувствовали то, что приходится переживать украинцам из-за российской агрессии. Он отметил, что эта авария вызвала большие перебои с энергообеспечением в России.

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Перебои со светом повлияют на работу ВПК

Авария на Ростовской АЭС может значительно подорвать российский военно-промышленный комплекс. Ступак озвучил, что без электроснабжения заводы не смогут изготавливать военную технику.

"Рассчитываю, что перебои с электроэнергией хоть на время повлияют на способность российского ВПК изготавливать технику, амуницию, боеприпасы, запчасти, проводить испытания. Будут обесточены предприятия, которые изготавливают танки и детали к ним, бронемашины. Хотел бы увидеть обесточивание предприятий, которые изготавливают алюминий. Вот нет света, нет продукции, которую бы отправили на экспорт, а значит не получат деньги, соответственно не наполнят бюджет", – озвучил Ступак.

Ступак рассказал, что в сети есть много видео, где видно как в России горят и падают линии электропередач, там вводятся графики отключений света. Есть определенные регионы, куда электричество начнут поставлять только через 3 дня, а в некоторые за неделю, если не произойдет дополнительных экстренных ситуаций.

Россияне почувствуют то, что чувствуют украинцы. Даже если граждане России сейчас начнут покупать генераторы, то уже украинцы все выкупили, остаются только китайские, которые не надежны,

– подытожил Ступак.